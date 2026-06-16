Na Wspólnej, odcinki 4234-4235. Koniec kultowego baru u Ziębów? Powrót bohatera zwiastuje kłopoty

Najnowsze odcinki "Na Wspólnej" (4234 i 4235, które stacja wyemituje 22 i 23 czerwca) z pewnością zaskoczą widzów. Piotr Cywus, wcielający się od 2016 roku w postać Zdzisława Muszko, ponownie zagości na ekranach. Ten wesoły sąsiad Romana (Waldemar Obłoza) i Włodka (Mieczysław Hryniewicz) zasłynął z wpadania w tarapaty, jednak tym razem jego zachowanie przekroczy wszelkie granice.

Zdzisław Muszko planuje zamknąć bar u Ziębów. Co się wydarzy w "Na Wspólnej"?

Powrót Zdzisia do "Na Wspólnej" początkowo ucieszył fanów, ale jego knowania mogą szybko zmienić ich nastawienie. Jak podaje portal Eska, bohater obierze sobie za cel zniszczenie baru u Ziębów – miejsca o ogromnym znaczeniu dla całej telenoweli. To właśnie tam bohaterowie dowiedzieli się o śmierci Wiktora Brzozowskiego (Piotr Fronczewski). Mimo wielu metamorfoz lokal nieprzerwanie funkcjonował w życiu postaci. Wszystko wskazuje na to, że Muszko spróbuje zlikwidować tę serialową ikonę. Szczegóły jego planu ujawniają streszczenia nadchodzących odcinków.

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Streszczenie 4234. odcinka "Na Wspólnej": Muszko atakuje w barze Ziębów

W odcinku 4234 (premiera 22 czerwca) Remek i Brygida decydują się na ślub w przeciągu zaledwie dwóch tygodni. Niestety, radość zakłóca informacja o Lucynie, przyjaciółce matki Brygidy, która okazuje się złodziejką. Remek stawia Jolancie ultimatum: żąda zwrotu skradzionej biżuterii, grożąc zerwaniem zaręczyn z jej córką. Równolegle Andrzej planuje powrót do stolicy i porzucenie pracy w Poznaniu, podczas gdy jego żona, Wiola, odnajduje swoją córkę w tragicznym stanie z powodu narkotyków. Tymczasem Włodek dzwoni z Hiszpanii do Honoraty i Zofii, upewniając się, że w barze wszystko gra. Kobiety uspokajają go, lecz wkrótce Zdzisław Muszko urządza scenę, głośno krytykując serwowane pierogi i odstraszając klientów. Chwilę później, upewniwszy się, że nikt go nie widzi, w tajemnicy bada przewody wentylacyjne lokalu.

"Na Wspólnej", odcinek 4235. Muszko dopnie swego i zniszczy kultowy bar?

W kolejnym odcinku (23 czerwca) Brygida informuje matkę o przesunięciu ślubu na następny rok. Jolanta, domyślając się przyczyny, namawia Lucynę do oddania zrabowanych rzeczy. W międzyczasie spotkanie Jolanty z nowym partnerem, Tobiaszem, i państwem Klusków obiera niespodziewany obrót, gdy okazuje się, że pani Kluskowa również korzysta z aplikacji randkowej. Z kolei Sandra pojawia się w biurze Smolnego, deklarując gotowość do odbycia stażu. Krzysztof, by uniknąć jej intryg, przydziela jej rolę opiekunki żony prezesa Gwiazdy, który obawia się zemsty po zerwaniu z Sandrą. W barze na Wspólnej robi się gorąco – mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni. Szybko wychodzi na jaw, że wentylacja została celowo uszkodzona, co Roman postanawia zgłosić na policję. Tymczasem Zdzisław Muszko zbiera podpisy, żądając zamknięcia lokalu Ziębów.

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