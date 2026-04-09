Na Wspólnej, odcinek 4196: Nalepa pozna straszną prawdę o chorobie Krystyny!

Emocje w serialu "Na Wspólnej" ostatnio sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Sprawy rodzinne u Bergów przybrały dramatyczny obrót, gdy bójka Juniora wyszła na jaw, a wieczór zakończył się nieoczekiwanym, namiętnym pocałunkiem Elizy z Wichrowskim. W szpitalu natomiast rozegrał się prawdziwy dramat, ponieważ profesor Agier, tuż po uspokajającej diagnozie neurologa, doznała zatrzymania akcji serca na oczach przerażonej córki. Nie mniejsze napięcie pojawiło się w relacji Ignacego i Michała, kiedy to syn zażądał od ojca zerwania z jego ukochaną Lucy. Jakby tego było mało, Kluskowa postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i poinformowała matkę Brygidy o zdradzie jej córki. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tak burzliwych wydarzeniach?

"Na Wspólnej" odc. 4196 - streszczenie

Stan zdrowia matki Łucji ulega gwałtownemu pogorszeniu, co skłania ją do poproszenia córki o zorganizowanie spotkania z notariuszem. W tym samym czasie Lew Nalepa zaczyna podejrzewać, że symptomy Krystyny mogą być wynikiem zatrucia metalami ciężkimi. Diagnoza ta znajduje potwierdzenie, gdy prześwietlenie protezy biodra Agierowej ujawnia mikrouszkodzenia uwalniające toksyczny kobalt. Niestety, zły stan zdrowia pacjentki i słabe serce uniemożliwiają przeprowadzenie kolejnej, ryzykownej operacji.

Równocześnie, w życiu Elizy pojawia się Bartek, a ich pełne namiętności spotkanie przerywa sama Bergowa, która umawia się z nim w klubie. Całej sytuacji bacznie przygląda się Sylwia, która zaczyna domyślać się, co ich łączy. Z kolei Michał, nie chcąc rezygnować z miłości, szuka pomocy u Brygidy, która ma przekonać Ignacego, by pozwolił ojcu na szczęście.

"Na Wspólnej" odc. 4196 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod przyniesie wiele emocjonujących zwrotów akcji, szczególnie w wątkach Krystyny oraz Elizy i Bartka. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami na tytułowej ulicy, powinni zanotować datę premiery w kalendarzu. Najnowszy odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat gości w domach milionów widzów. Wszystko zaczęło się od przyjaźni grupy wychowanków domu dziecka, którzy przyrzekli sobie, że zawsze będą razem. Dziś śledzimy losy już kolejnego pokolenia mieszkańców słynnej warszawskiej ulicy, przeżywając z nimi miłości, dramaty i codzienne wyzwania. To opowieść o sile przyjaźni i więzach, które bywają mocniejsze niż rodzina. W serialu występują między innymi: