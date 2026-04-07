Na Wspólnej, odcinek 4193: Kalina próbuje namówić Kasię do złożenia zeznań obciążających Darka - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" dostarczył widzom solidnej dawki intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manipulacje Darka weszły na nowy poziom, gdy jego wyrachowane zaprzeczenia dotyczące przemocy wobec Kasi sprawiły, że Justyna straciła do niego zaufanie, dokładnie tak, jak to zaplanował. Tymczasem w szpitalu spore zamieszanie wywołała zdezorientowana profesor Agier, która podważyła diagnozę Hoffera i Nalepy, biorąc ich za studentów. W tle tych wydarzeń Andżela naraziła się swojemu narzeczonemu, potajemnie ucząc się z Szulcem, a Żaneta postanowiła w końcu ujawnić oszczerstwa Krupskiego skierowane w Damiana. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: jakie konsekwencje przyniosą kolejne dni?

"Na Wspólnej" odc. 4193 - streszczenie

Wojtek Szulc informuje Andżelę, że po zakończonym kursie jest gotowa, by przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Spokojną atmosferę przerywa nagłe pojawienie się narzeczonego kobiety, który okazuje się być chorobliwie zazdrosnym gangsterem. Mężczyzna, błędnie zakładając, że Wojtka i Andżelę łączy romans, brutalnie go atakuje, a całą scenę obserwuje ojciec Szulca, Juliusz. W międzyczasie Darek, zdruzgotany informacją o wydziedziczeniu, popada w coraz gorszy stan psychiczny, podczas gdy Kasia usiłuje zdemaskować kłamstwa Kaliny, licząc na poprawę jego relacji z rodziną. Sytuację komplikuje fakt, że Łukasz za informacje o Trzeciak żąda od Żbika aż 50 tysięcy złotych, a Kalina próbuje namówić Kasię do złożenia zeznań obciążających Darka. Na froncie miłosnym Ignacy musi pogodzić się z odrzuceniem przez Lucy, która wyznaje mu, że jej serce należy do kogoś innego; wkrótce chłopak przeżywa szok, gdy widzi ją z własnym ojcem, Michałem.

"Na Wspólnej" odc. 4193 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe, dramatyczne zwroty akcji. Emocjonujące wydarzenia w życiu Wojtka, Darka i Ignacego z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić dalszych losów bohaterów, warto zanotować datę i godzinę emisji w kalendarzu. Premierowy odcinek 4193 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół połączonych obietnicą złożoną jeszcze w domu dziecka. Centralnym punktem ich życia stał się dom przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla nich i ich rodzin. Śledzimy w nim codzienne zmagania, radości i dramaty kilku pokoleń Ziębów, Hofferów czy Brzozowskich, których więzi często okazują się silniejsze niż te rodzinne. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: