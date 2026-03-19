Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, zostawiając kilka kluczowych postaci w niezwykle trudnych sytuacjach. Damian Cieślik znalazł się w samym centrum koszmaru, gdy policja odkryła w jego telefonie kompromitujące materiały, a on sam zaczął podejrzewać, że padł ofiarą perfidnej zemsty. Równie dramatycznie było u Bergów, gdzie rodzinne plany pokrzyżował wypadek Bogdana, który wylądował w szpitalu. Pozostawiona sama Eliza musiała dodatkowo zmierzyć się z niechcianym natręctwem ze strony Bartka, co zakończyło się dla niej wieczornym płaczem w samotności. Jakby tego było mało, Kamil Hoffer usłyszał w szpitalu poważne oskarżenia, a siostra Antka zagroziła mu medialnym skandalem. Wygląda na to, że chmury zbierające się nad bohaterami szybko się nie rozproszą.

"Na Wspólnej" odc. 4185 - streszczenie

Czerskiemu grozi postępowanie dyscyplinarne, ale na szczęście może liczyć na wsparcie Zakościelnego, który zgodził się go reprezentować przed Radą Adwokacką. Tymczasem Ola podejmuje decyzję o przyjęciu darowizny od Alana dla ich dziecka, obejmującej pieniądze i nieruchomości, co wywołuje gwałtowną złość Mariusza, a jego agresywne zachowanie szokuje jego matkę. W szpitalu sytuacja Antka Raźnego staje się krytyczna – chłopiec traci przytomność, a bezradna Łucja przy nim czuwa, podczas gdy Hoffer decyduje się na zmianę antybiotyku. Z kolei Cieślik, zeznając na policji, twierdzi, że padł ofiarą intrygi i podejrzewa fałszywą dziennikarkę o kradzież telefonu oraz podrzucenie nielegalnych treści. Przed domem Damiana kłębią się reporterzy, których natarczywość doprowadza Monikę do rozpaczy.

"Na Wspólnej" odc. 4185 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe zwroty akcji i emocjonujące wątki. Wydarzenia z życia bohaterów z ulicy Wspólnej śledzą miliony widzów przed telewizorami. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można zobaczyć dalsze losy ulubionych postaci, mamy dla Was wszystkie niezbędne informacje. Najnowszy, 4185. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat gości w domach milionów widzów. Jego historia zaczęła się od przyjaźni zawartej w domu dziecka i obietnicy, która połączyła losy bohaterów na całe życie. Śledzimy codzienne zmagania, miłości, dramaty i sukcesy mieszkańców słynnej warszawskiej kamienicy, gdzie więzi przyjaźni często okazują się silniejsze niż więzy krwi. Ta wielowątkowa opowieść o życiu Brzozowskich, Hofferów i Ziębów wciąż potrafi zaskakiwać i wzruszać. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)