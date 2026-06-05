Na Wspólnej, odcinek 4225: Dramat córki Elizy i Jarka po rozwodzie! Hania znów trafi do domu dziecka? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4225 - wtorek, 9.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Rozwód Elizy i Jarka w odcinkach "Na Wspólnej" w czerwcu będzie coraz bliżej! Po zdradzie z Bartkiem (Krzysztof Wach) ona będzie próbowała jeszcze ratować ten związek, jednak mąż pozostanie nieugięty. Romans Elizy z Bartkiem okazał się dla Jarka ciosem, którego nie zdoła jej wybaczyć. Coraz częściej będzie myślał o ułożeniu sobie życia na nowo.

Dzieci Elizy i Jarka ucierpią na rozwodzie w "Na Wspólnej"

Najbardziej na rozstaniu Bergów w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" ucierpią ich adoptowane dzieci - Hania i Junior. Mimo że syn jest już dorosły, to nie radzi sobie z emocjami i otwarcie obwinia matkę o rozpad rodziny. Z kolei 12-letnia córka drży ze strachu na samą myśl, że po rozwodzie Elizy i Jarka będzie musiała wrócić do domu dziecka, że zostanie odebrana rodzicom i bratu.

Napięcie między Bergami jeszcze wzrośnie. Niestety Eliza nie znajdzie sposobu, by odzyskać zaufanie męża i dzieci, a rozwód okaże się nieunikniony. Robienie dobrej miny do złej gry, szczególnie w obecności dzieci, na niewiele się zda.

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Eliza i Jarek po rozwodzie nie będą już rodzicami Hani i Juniora?

Szczególnie, kiedy w mieszkaniu skłóconych małżonków w 4224 odcinku "Na Wspólnej" niespodziewanie pojawi się kuratorka sądowa, pani Mączyk, żeby sprawdzić w jaki sposób wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich wobec Hani i Juniora. Urzędniczka odegrała dużą role w tworzeniu rodziny zastępczej Bergów, więc ze smutkiem przyjmie wiadomość o ich rozwodzie.

Kiedy jednak usłyszy, że Eliza i Jarek chcą dalej wychowywać dzieci, być rodzicami dla Hani i Juniora, obieca im pomóc. To ona ich przekona, by jak najszybciej z nimi porozmawiali. Niestety ta rozmowa nie uspokoi 12-latki i jej dorosłego, pełnoletniego brata.

Strach Hani przed powrotem do domu dziecka w 4225 odcinku "Na Wspólnej"

W 4225 odcinku "Na Wspólnej" Eliza będzie się coraz bardziej bała tego, jak rozwód z Jarkiem wpłynie na Hanię. Dziewczynkę ogarnie paniczny strach, że skoro Bergowie się ostatecznie rozstaną, to ona trafi do domu dziecka. Wściekły i rozczarowany zachowaniem Elizy Junior stanowczo odmówi powrotu do matki, nie wybaczy jej tego, że zniszczyła ich rodzinę. Napięcie sięgnie zenitu, kiedy Jarek dowie się, że Eliza odwiedza swojego kochanka Bartka w szpitalu.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.