Na wspólnej, odcinek 4157: Michał poznaje gorzką prawdę o Lucy i pyta, czy może sobie pozwolić na jej dalsze towarzystwo

Emocje w serialu "Na wspólnej" nieustannie sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom solidnej dawki życiowych zawirowań. Radość Kaliny, która dowiedziała się, że to idealny moment na starania o dziecko, została szybko przyćmiona przez służbowy wyjazd Tadka. Tymczasem romantyczny poranek Michała u boku Lucy zamienił się w gorzkie rozczarowanie, gdy odkrył, że kobieta otrzymała zapłatę za spędzoną z nim noc. Sporo działo się również u młodszych bohaterów, gdzie szkolne kłopoty Wiktorii, sprowokowane niepokojącą wiadomością od brata, ujawniły jej skomplikowane problemy rodzinne. Jak widać, losy bohaterów znów mocno się poplątały. Zobaczmy, co przyniesie im kolejny dzień.

"Na wspólnej" odc. 4157 - streszczenie

Michał Brzozowski jest kompletnie załamany po tym, jak odkrywa, że Lucy jest prostytutką, a całą intrygę zaaranżował Baliszewski. Początkowo obwinia o wszystko również Ilonę, ale dopiero szczera rozmowa z Brygidą rzuca nowe światło na całą sytuację i pozwala mu ochłonąć. Mimo wszystko Michał postanawia spotkać się z Lucy jeszcze raz, by zapytać, czy byłoby go stać na jej towarzystwo na stałe. W międzyczasie Monika wprowadza w swojej szkole jazdy innowacyjny pakiet VIP, który nie podoba się Wojtkowi, a jego pierwszą klientką zostaje pewna siebie Andżela, która twierdzi, że nauczyła się jeździć na symulatorach i na pierwszą lekcję przychodzi z psem. Z kolei w szkole Wiktoria bardzo martwi się o brata, ale może liczyć na wsparcie Danki i Nowickiego, podczas gdy Kris coraz bardziej interesuje się nową koleżanką.

"Na wspólnej" odc. 4157 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych fanów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców ulicy Wspólnej. Jak potoczą się dalsze losy Michała i czy Wojtek poradzi sobie z nową, wymagającą kursantką? Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić ani chwili z życia swoich ulubionych bohaterów, podajemy szczegóły nadchodzącej emisji. Premierowy odcinek 4157 serialu „Na Wspólnej” będzie można obejrzeć w środę 4 lutego 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to kultowy polski serial, który od ponad dwóch dekad opowiada o losach przyjaciół, których połączyła obietnica złożona w domu dziecka. Ich wspólny dom przy tytułowej ulicy stał się świadkiem narodzin wielkich miłości, dramatycznych rozstań, rodzinnych radości i trudnych życiowych wyzwań. To poruszająca historia o tym, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi i stać się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. W serialu występują m.in.: