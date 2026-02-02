Na wspólnej, odcinek 4155: Ryzykowny zakład Ilony i Baliszewskiego kończy się dla Michała w ramionach obcej kobiety

Emocje w serialu "Na wspólnej" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera uczuć i zaskakujących zwrotów akcji. W domu Zimińskich radość mieszała się z niepokojem, gdyż radosną nowinę o planowanej adopcji Alka przez Mariusza przyćmiło pojawienie się nowego, tajemniczego partnera Haliny, którego rozmowy telefoniczne wzbudziły w Marku spore podejrzenia. Tymczasem u Hofferów doszło do poważnego kryzysu, kiedy Ula po powrocie z imprezy zastała pogotowie zabierające profesor Agier, co wywołało furię Kamila. Mimo że ojciec ostatecznie wybaczył córce, to Dex stał się w jego oczach persona non grata i otrzymał zakaz zbliżania się do Uli oraz szpitala. Widzieliśmy również, jak Beata wróciła z dzieckiem do pustego domu, podczas gdy Paweł oddał klucze i przygotowywał się do wylotu do Szwecji. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: w jakim kierunku potoczą się teraz losy bohaterów?

"Na wspólnej" odc. 4155 - streszczenie

Michała Brzozowskiego dręczy senny koszmar, w którym Brygida informuje go, że spodziewa się jego dziecka. Mimo złego nastroju, za namową Ilony, decyduje się pójść na imprezę, gdzie jego wspólniczka pojawia się w towarzystwie Adriana. Na miejscu Baliszewski zakłada się z Iloną, że zdoła znaleźć Michałowi partnerkę na wieczór, co ostatecznie mu się udaje, gdyż Brzozowski kończy noc z nieznajomą. W tym samym czasie Marek w tajemnicy przed żoną próbuje zrzucić wagę, a jego wizyta na siłowni kończy się niezręcznym spotkaniem z Januszem, który gubi karton z gadżetami erotycznymi. Na podstawie tego zdarzenia Halinka sugeruje Dance, że Zimiński może mieć problemy w sferze intymnej. Równolegle w szkole dyrektorka martwi się o nową uczennicę, Wiki, która po kłótni z Krisem jest bardzo wzburzona, ale odmawia rozmowy, a odkryty przez nauczyciela WF-u talent sportowy zupełnie jej nie interesuje z powodu troski o młodszego brata.

"Na wspólnej" odc. 4155 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną przed ekrany stałych widzów. Warto więc zapamiętać, kiedy dokładnie zostanie wyemitowany, aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia mieszkańców ulicy Wspólnej. Premierową emisję odcinka 4155 zaplanowano na poniedziałek, 2 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od lat opowiada historię niezwykłej przyjaźni, jaka narodziła się w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i domu przy tytułowej ulicy, który stał się wspólną ostoją dla rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Przez lata śledzimy ich losy, obserwując, jak więzi z dzieciństwa stają się fundamentem dla kolejnych pokoleń, udowadniając, że przyjaciele to rodzina, którą sami sobie wybieramy. To opowieść o miłości, zdradach, codziennych problemach i radościach, z którymi może utożsamić się każdy widz. W serialu występują m.in.: