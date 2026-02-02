Na wspólnej, odcinek 4156: Wspólna noc z Lucy okazuje się transakcją, o której Michał nie miał pojęcia

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, mieszając senne koszmary z zabawnymi nieporozumieniami. W centrum wydarzeń znalazł się Michał, który po niepokojącej nocy zakończył imprezę w towarzystwie nieznajomej, co było efektem zakładu jego znajomych. Równie interesująco było u Marka – jego próby odchudzania w tajemnicy przed żoną doprowadziły do niezręcznej sytuacji, gdy Halinka zasugerowała Dance rzekome problemy intymne Zimińskiego. Tymczasem w szkole pojawiła się nowa, tajemnicza uczennica, Wiki, której sportowy talent odkrył nauczyciel WF-u, chociaż sama dziewczyna wydawała się tym zupełnie niezainteresowana. Po tylu wydarzeniach jedno jest pewne – bohaterów czeka kolejny dzień pełen wyzwań.

"Na wspólnej" odc. 4156 - streszczenie

Kalinę uskrzydla wiadomość od ginekologa, że nadszedł idealny moment na rozpoczęcie starań o dziecko, jednak jej radość szybko przyćmiewa informacja o służbowym wyjeździe Tadka. W międzyczasie w kancelarii pojawia się Łukasz, dawny znajomy młodego Zakościelnego, który szuka pomocy prawnej, ale zostaje z niej wyrzucony i przy wyjściu przypadkowo wpada na Kalinę. Z kolei Michał, po nocy spędzonej z Lucy, postanawia zainwestować w jej biznes kosmetyczny, lecz jego zapał gwałtownie gaśnie, gdy odkrywa, że kobieta otrzymała za to spotkanie zapłatę. Równolegle w szkole rozgrywa się dramat Wiktorii, która dostaje niepokojącą wiadomość od brata z Anglii, a jej agresywna reakcja na próbę odebrania telefonu przez nauczycielkę prowadzi do interwencji dyrektor Zimińskiej. Dopiero szczera rozmowa z matką ujawnia trudną sytuację rodzinną dziewczyny, a na koniec dnia Kris zyskuje jej wdzięczność, odzyskując dla niej telefon.

"Na wspólnej" odc. 4156 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w życiu ulubionych bohaterów, a nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji. Skomplikowane relacje i nowe wyzwania sprawią, że fani serialu z zapartym tchem będą śledzić dalsze losy postaci. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, które mogą zaważyć na przyszłości mieszkańców ulicy Wspólnej. Premierowa emisja 4156. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 3 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których połączyła obietnica i wspólny dom pod opieką Marii i Włodka Ziębów. To właśnie tam, przy tytułowej ulicy, śledzimy perypetie rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, obserwując, jak ich przyjaźń staje się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Serial udowadnia, że więzi zrodzone z wyboru mogą być silniejsze niż więzy krwi, dostarczając wzruszeń i emocji w każdym odcinku. Obsada tego serialu to m.in.: