Na Wspólnej, odcinek 4119: Pijany Darek zdradzi Kasię z Wagnerową?! Po weselu Oli i Mariusza przeniosą się do sąsiadki Hofferów - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4119 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4119 odcinku "Na Wspólnej" Darek za wszelką cenę spróbuje zbliżyć się do Kasi na weselu Oli i Mariusza, korzystając z okazji, że żona w ogóle na nie przyszła. Jednak to wcale nie będzie łatwe z powodu obecności i Kaliny (Katarzyna Gałązka), którą będzie obserwować Żbikowa. Ale i dla Żbika nie będzie ona komfortowa, bo gdy Tadeusz (Jakub Pruski) postanowi odbić mu tańcu Kasię, to on zostanie z Trzeciak, od której jeszcze nasłucha się nieprzychylnych komentarzy na temat własnej żony, czego już nie wytrzyma i ją zostawi!

Ale na szczęście, w 4119 odcinku "Na Wspólnej" Kasi uda się odnaleźć męża, a nawet zacząć go trochę rozumieć, gdyż zachowanie Kaliny i jej już wyda się podejrzane. Jednak to wcale nie sprawi, że będzie między nimi jak dawniej, bo Żbikowa wciąż postanowi trzymać go na dystans, a jej kąśliwe uwagi doprowadzą między nimi do kolejnej kłótni, w wyniku której nie spędzą tego wieczoru razem!

Darek nie spędzi nocy z Kasią po weselu Oli i Mariusza w 4119 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4119 odcinku "Na Wspólnej" Roman przygotuje im wspólny pokój. I choć wybierze dla nich najlepszy, jaki tylko będzie miał w całym pensjonacie, to jednak nie sprawi to, że spędzą tą noc razem. Tym bardziej, po tym, co przed chwilą za nimi zajdzie. I w tej sytuacji Darek postanowi oddać go żonie, a sam ruszy przed siebie w wieś!

I w taki sposób w 4119 odcinku "Na Wspólnej" natknie się w końcu na Wagnerową, która od razu się nim zainteresuje. Sąsiadka Hofferów zacznie podrywać pijanego Żbika, po czym zaprosi go do siebie. Tym bardziej, gdy dowie się, że nie ma zamiaru tam wracać. I wówczas zaproponuje mu nocleg u siebie. I choć w pierwszej chwili Darek odmówi, to jednak kobieta tak łatwo się nie podda!

- Wolałbym nie pojawiać się już w pensjonacie - przyzna jej Darek.

- Gość weselny coś zmalował - uzna Wagnerowa, ale Żbik szybko wyprowadzi ją z błędu, że chodzi o jego żonę - Ja nie wiem warszawiacy, musicie wszystko komplikować. Taki ładny chłopak i tak sam się tu po nocy w lesie pałęta...

- Co zrobić? - skwituje "skromnie" Żbik.

- Może do siebie zaproszę? - wypali nagle sąsiadka Hofferów.

- A nie, nie chce robić kłopotu - wyzna Darek, ale kobieta nie odpuści - Na nalewkę...

Żbik zostanie na noc u Wagnerowej w 4119 odcinku "Na Wspólnej"!

I tym w 4119 odcinku "Na Wspólnej" ostatecznie przekona Darka, który jednak zmieni zdanie i za nią pójdzie aż do jej domu, gdzie ostatecznie spędzi całą noc!

- A tak teraz? - zdziwi się Żbik.

- A kiedy? No w pensjonacie takich dobrych nalewek nie ma jak u mnie. W ogóle w całej wsi takich dobrych nie ma jak u mnie - zacznie go kusić Wagnerowa, dzięki czemu ostatecznie osiągnie swój cel, bo Darek się w końcu zgodzi - Wie pani, że chętnie!

- Zapraszam - odpowie radośnie.

Ale spokojnie, gdyż w 4119 odcinku "Na Wspólnej" między nimi do niczego nie dojdzie! Zdradzamy, że ich wspólny wieczór faktycznie skończy się jedynie na kosztowaniu nalewek, co dość szybko powali już pijanego Żbika, który spędzi noc w ogrodzie na hamaku sąsiadki Hofferów!