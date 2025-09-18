Na Wspólnej, odcinek 4084: Agnieszka znajdzie sposób na milionera Różańskiego! Wykorzysta Adamskiego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4084 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4084 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja zorganizuje spotkanie przewodniczącej komisji, wyjaśniającej okoliczności śmierci ojca milionera Różańskiego ze swoimi kardiochirurgami i Agnieszką. Tym bardziej, że po jego sfabrykowaniu nagrania profesor Agier, zda sobie sprawę, że bez prawnika się nie obędzie. Oczywiście, Olszewska zajmie się tą sprawą i zjawi się w szpitalu, aby przekazać wszystkim, na czym obecnie stoją.

W 4084 odcinku "Na Wspólnej" Agnieszka wyjaśni wszystkim obecnym, co się stanie, gdy nagranie Macieja okaże się prawdziwe. Ale równocześnie zaznaczy, że już poddała je analizie i wyjaśni, że jeśli faktycznie okaże się ono sfabrykowane, to oni oskarżą Różańskiego o fałszerstwo, naruszenie dobrego imienia, nękanie i nie tylko, gdyż lekarze po kolei zaczną wymieniać, co także spotkało ich z jego strony. I to wszyscy!

Adamski w końcu przyzna się kolegom do współpracy z milionerem Różańskim w 4084 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4084 odcinku "Na Wspólnej" ich naradę niespodziewanie przerwie Adamski, który za radą ukochanej Ady, postanowi im się w końcu przyznać do swojej współpracy z Różańskim, czym nikogo nie zszokuje, gdyż oczywiście każdy będzie to wiedział. Jednak Agnieszka zobaczy w tym dodatkową szansę na pogrążenie milionera!

- Przepraszam, ja tylko na chwilę. Można? - spyta Adamski.

- Doktorze Adamski, bardzo mi przykro, ale to jest zamknięte zebranie - powie Patrycja.

- Ale, chciałbym... Dajcie mi minutę, proszę... Koledzy parokrotnie sugerowali moją współpracę z Maciejem Różańskim. Donoszenie mu, wpływanie na decyzje komisji, działanie na szkodę szpitala, krótko mówiąc. Chciałem powiedzieć tylko, że... te zarzuty są prawdziwe. Zrobiłem to. Dałem się skusić perspektywą korzyści finansowych, zawodowych. Wiem, że to niewybaczalne. Przepraszam - wyzna Tomasz.

- I co, pewnie powinniśmy się teraz rozpłakać i pójść sobie w ramiona? - zakpi z niego Nalepa (Przemysław Sadowski), ale Kamil (Kazimierz Mazur) w 4084 odcinku "Na Wspólnej" szybko sprowadzi go na ziemię - Dobra Lew, daj spokój.

- Czego pan od nas oczekuje doktorze? - zapyta Johnson.

- Chciałbym tylko uzasadnić moje złożenie rezygnacji - odpowie lekarz.

- Zaraz, chwileczkę. Nie wiem, jaka zapadnie decyzja w sprawie waszego kolegi, ale może wykorzystajmy znajomość doktora z Różańskim i w ten sposób pozyskamy potrzebne nam dowody - zasugeruje prawniczka.

Agnieszka postanowi sprowokować Macieja w 4084 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4084 odcinku "Na Wspólnej" Agnieszka od razu zaintryguje tym kardiochirurgów, którzy postanowią skorzystać z takiej możliwości. Tym bardziej, że i Adamski się na to zgodzi!

- Prowokacja. No nie wiem. Jest to jakiś pomysł - uzna Kamil.

- No tak, tylko że powiedziałem Różańskiemu, że już się więcej z nim nie będę spotykał ani kontaktował - przyzna Tomasz.

- Ale przecież może pan powiedzieć, że się pan rozmyślił - zauważy Agnieszka.

- No dobrze, ale jaki jest nasz cel? Kolejne nagranie? - zainteresuje się Arek (Marek Kalita).

- Albo pozyskanie kolejnych informacji - wyjaśni Olszewska.

- Dobrze. Warto spróbować - zadecyduje Hoffer, na co w końcu przystanie i Adamski - Dobrze. Mogę to zrobić.

I w tym momencie w 4084 odcinku "Na Wspólnej" Adamski wybierze numer do Różańskiego i puści na głośnomówiącym, aby wszyscy usłyszeli ich rozmowę. Tym bardziej, że milioner połknie haczyk i umówi się z Tomaszem na spotkanie, dzięki czemu osiągną swój cel!

- Poszedł pan po rozum do głowy, panie Tomaszu? - zacznie ich rozmowę Maciej.

- Tak, dzień dobry panie Macieju. Chciałem przeprosić za tę ostatnią rozmowę. Nie wiem co mnie napadło - potwierdzi Tomasz.

- Do rzeczy. Co pan dla mnie ma? - spyta otwarcie Różański.

- Chciałem tylko powiedzieć, że mamy pewien problem z panią profesor Agier i wydaje mi się, że wiem jak go rozwiązać - wyzna Adamski, czym oczywiście złapie milionera - Wspaniale. Tam gdzie zawsze?