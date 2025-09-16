Na Wspólnej, odcinek 4083: Wojtek chory na raka?! Lekarz potwierdzi obawy Żanety

"Na Wspólnej" odcinek 4083 - środa, 17.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4083 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta na poważnie się zmartwi, gdy podczas zabawy z Ludzikiem (Gustaw Marczak), Wojtek złapie się za swoją pierś. I choć Szulc będzie zgrywał twardziela i uda, że to nic takiego, to jednak jego żona tak łatwo nie odpuści, gdyż początkowa reakcja męża wcale nie będzie tego potwierdzać!

- Wojtek, co się dzieje? - zaniepokoi się Żaneta.

- Nic się nie dzieje - przyzna Wojtek.

- Rozepnij koszulę i pokaż mi, co tam masz - poprosi Szulcowa.

- Żaneta, przestań, proszę cię - poprosi ją Szulc, ale ona mu daruje - No przecież widziałam, że cię bolało.

- Walnął mnie, to mnie bolało - wyjaśni jej mąż.

- Jak cię walnął, przecież lekko cię uderzył - poprawi go żona.

I wtedy w 4083 odcinku "Na Wspólnej" do ich rozmowy wtrąci się Ludzik, który stanie po stronie matki, przez co Wojtek już nie będzie miał wyboru. I wówczas już tego nie ukryje, mimo iż oczywiście za wszelką cenę będzie się starał. Ale Żaneta znów się uprze i każe mu iść do lekarza. Tym bardziej, że coś u niego wyczuje!

- Proszę, nic nie ma. Zadowolona? - powie dumny Wojtek, po czym zacznie zwijać się z bólu.

- Co jest? - zaniepokoi się jego żona.

- Zimne ręce masz - okłamie ją mąż.

- Czekaj, bo ja tutaj coś czuję - powie Żaneta.

- Jakieś podrażnienie. Już nie panikuj - spróbuje ją uspokoić.

- Nie panikuje tylko to trzeba sprawdzić. Zadzwonię do Kamila, żeby cię umówił do jakiegoś znajomego lekarza - postanowi Szulcowa.

- Wiesz co? Daj spokój, to jest strata czasu - uzna Szulc, ale jego żona będzie innego zdania - Jak coś nam dolega, to wtedy idziemy do pana doktora, żeby nas wyleczył, prawda? No widzisz, nawet dziecko o tym wie.

Lekarz także wyczuje zmianę w piersi Wojtka w 4083 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4083 odcinku "Na Wspólnej" Żanecie uda się umówić męża, do lekarza, u którego Wojtek oczywiście się zjawi i gdzie również będzie zgrywał twardziela. Ale niestety i tam nie da rady grać go zbyt długo, gdyż lekarz szybko się na nim pozna!

- Przepraszam, że tak panu zawracam głowę. Żona się uparła. No to nie miałem wyjścia i... To tylko jakieś obtarcie. Pewnie od pasa sobie samochodowego - wyzna Wojtek, zwijając się z bólu, co doktor bez trudu dostrzeże.

- Bardzo boli? - zapyta go lekarz.

- Bardzo. Nie wiem, trochę - potwierdzi pacjent.

- Proszę się ubrać. Niech pan dziękuje opatrzności, że ma pan taką żonę - przyzna mu doktor.

I wówczas w 4083 odcinku "Na Wspólnej" Wojtkowi już nie będzie do śmiechu, gdyż stanie się jasne, że Żaneta się nie myliła, a w jego piersi faktycznie coś jest. Jednak od ręki lekarz nie będzie mógł stwierdzić co i wyśle go na dodatkowe badania, aby poznać odpowiedź.

- Znaczy, że tam coś jest? - zapyta z przerażaniem Szulc.

- No coś jest. Ale bez badań nie mogę panu powiedzieć, co konkretnie - wyjaśni mu lekarz.

- Chyba nic groźnego. No ja ogólnie się dobrze czuję - zacznie wmawiać sobie Wojtek.

- Zbadamy markery, zrobimy badania obrazowe. Z tym skierowaniem niech pan się zgłosi do rejestracji tam panu pokierują - poleci mu doktor.

- Na cito? - przerazi się mąż Żanety.

- No nie ma na co czekać. Proszę pana, głowa do góry. Przyszedł Pan w dobrym momencie - spróbuje tym razem uspokoić go lekarz.

Szulc przejdzie badania w 4083 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4083 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek już nie będzie taki spokojny i oczywiście zastosuje się do zaleceń lekarza i uda się do rejestracji, gdzie szybko uda mu się wykonać wszelkie badania, o czym po powrocie do domu poinformuje zaniepokojoną Żanetę.

- Byłem u lekarza - przyzna Wojtek.

- No i co ci powiedział? - zainteresuje się Żaneta.

- Pochwalił cię... No, a potem dobrze, że do niego przyszedłem. Dał mi skierowania na jakieś tam badania i już je zrobiłem - powie jej mąż.

- To dobrze - odpowie mu żona, po czym w 4083 odcinku "Na Wspólnej" Szulc wstanie i postanowi wyjść, ale ona go zatrzyma i wesprze, gdyż strach w jego oczach będzie widoczny gołym okiem! Ale czy słusznie? Czy diagnoza faktycznie się potwierdzi? Przekonamy się niebawem!

