Na Wspólnej, odcinek 4083: Wojtek chory na raka?! Lekarz potwierdzi obawy Żanety

2025-09-16 14:41

W 4083 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta (Anna Guzik) zacznie na poważnie martwić się o zdrowie Wojtka (Wojciech Błach), gdy wyczuje guzka na jego piersi. Szulcowa każe mężowi natychmiast zgłosić się do lekarza, który po zbadaniu Szulca niestety potwierdzi, że może być to coś poważnego. Ale jeszcze nie będzie wiedział, co! Dlatego w 4083 odcinku "Na Wspólnej" na cito skieruje pacjenta na dodatkowe badania, które wskażą, z czym tak naprawdę będą mieć do czynienia. Czy zatem będzie to nowotwór? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 4083 - środa, 17.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4083 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta na poważnie się zmartwi, gdy podczas zabawy z Ludzikiem (Gustaw Marczak), Wojtek złapie się za swoją pierś. I choć Szulc będzie zgrywał twardziela i uda, że to nic takiego, to jednak jego żona tak łatwo nie odpuści, gdyż początkowa reakcja męża wcale nie będzie tego potwierdzać!

- Wojtek, co się dzieje? - zaniepokoi się Żaneta.

- Nic się nie dzieje - przyzna Wojtek.

- Rozepnij koszulę i pokaż mi, co tam masz - poprosi Szulcowa.

- Żaneta, przestań, proszę cię - poprosi ją Szulc, ale ona mu daruje - No przecież widziałam, że cię bolało.

- Walnął mnie, to mnie bolało - wyjaśni jej mąż.

- Jak cię walnął, przecież lekko cię uderzył - poprawi go żona.

I wtedy w 4083 odcinku "Na Wspólnej" do ich rozmowy wtrąci się Ludzik, który stanie po stronie matki, przez co Wojtek już nie będzie miał wyboru. I wówczas już tego nie ukryje, mimo iż oczywiście za wszelką cenę będzie się starał. Ale Żaneta znów się uprze i każe mu iść do lekarza. Tym bardziej, że coś u niego wyczuje!

- Proszę, nic nie ma. Zadowolona? - powie dumny Wojtek, po czym zacznie zwijać się z bólu.

- Co jest? - zaniepokoi się jego żona.

- Zimne ręce masz - okłamie ją mąż.

- Czekaj, bo ja tutaj coś czuję - powie Żaneta.

- Jakieś podrażnienie. Już nie panikuj - spróbuje ją uspokoić.

- Nie panikuje tylko to trzeba sprawdzić. Zadzwonię do Kamila, żeby cię umówił do jakiegoś znajomego lekarza - postanowi Szulcowa.

- Wiesz co? Daj spokój, to jest strata czasu - uzna Szulc, ale jego żona będzie innego zdania - Jak coś nam dolega, to wtedy idziemy do pana doktora, żeby nas wyleczył, prawda? No widzisz, nawet dziecko o tym wie.

Lekarz także wyczuje zmianę w piersi Wojtka w 4083 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4083 odcinku "Na Wspólnej" Żanecie uda się umówić męża, do lekarza, u którego Wojtek oczywiście się zjawi i gdzie również będzie zgrywał twardziela. Ale niestety i tam nie da rady grać go zbyt długo, gdyż lekarz szybko się na nim pozna!

- Przepraszam, że tak panu zawracam głowę. Żona się uparła. No to nie miałem wyjścia i... To tylko jakieś obtarcie. Pewnie od pasa sobie samochodowego - wyzna Wojtek, zwijając się z bólu, co doktor bez trudu dostrzeże.

- Bardzo boli? - zapyta go lekarz.

- Bardzo. Nie wiem, trochę - potwierdzi pacjent.

- Proszę się ubrać. Niech pan dziękuje opatrzności, że ma pan taką żonę - przyzna mu doktor.

I wówczas w 4083 odcinku "Na Wspólnej" Wojtkowi już nie będzie do śmiechu, gdyż stanie się jasne, że Żaneta się nie myliła, a w jego piersi faktycznie coś jest. Jednak od ręki lekarz nie będzie mógł stwierdzić co i wyśle go na dodatkowe badania, aby poznać odpowiedź.

- Znaczy, że tam coś jest? - zapyta z przerażaniem Szulc.

- No coś jest. Ale bez badań nie mogę panu powiedzieć, co konkretnie - wyjaśni mu lekarz.

- Chyba nic groźnego. No ja ogólnie się dobrze czuję - zacznie wmawiać sobie Wojtek.

- Zbadamy markery, zrobimy badania obrazowe. Z tym skierowaniem niech pan się zgłosi do rejestracji tam panu pokierują - poleci mu doktor.

- Na cito? - przerazi się mąż Żanety.

- No nie ma na co czekać. Proszę pana, głowa do góry. Przyszedł Pan w dobrym momencie - spróbuje tym razem uspokoić go lekarz.

Szulc przejdzie badania w 4083 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 4083 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek już nie będzie taki spokojny i oczywiście zastosuje się do zaleceń lekarza i uda się do rejestracji, gdzie szybko uda mu się wykonać wszelkie badania, o czym po powrocie do domu poinformuje zaniepokojoną Żanetę.

- Byłem u lekarza - przyzna Wojtek. 

- No i co ci powiedział? - zainteresuje się Żaneta.

- Pochwalił cię... No, a potem dobrze, że do niego przyszedłem. Dał mi skierowania na jakieś tam badania i już je zrobiłem - powie jej mąż.

- To dobrze - odpowie mu żona, po czym w 4083 odcinku "Na Wspólnej" Szulc wstanie i postanowi wyjść, ale ona go zatrzyma i wesprze, gdyż strach w jego oczach będzie widoczny gołym okiem! Ale czy słusznie? Czy diagnoza faktycznie się potwierdzi? Przekonamy się niebawem!

