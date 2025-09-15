Na Wspólnej, odcinek 4082: Dawny ukochany Kasi wyzna jej miłość! Zostawi Darka dla Piotra? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4082 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4082 odcinku "Na Wspólnej" Kasia wykona projekt sali weselnej dla pary, w której panem młodym okaże się jej dawny ukochany ze szkoły. Oczywiście, już to odkrycie mocno zszokuje Kasię, ale prawdziwe zdziwienie będzie ją czekać dopiero później, gdy Piotr zdecyduje się na szczere wyznanie wobec swojej dawnej ukochanej!

Zdradzamy, że w 4082 odcinku "Na Wspólnej" cała trójka wybierze się na wspólne oglądanie sali weselnej, po którym narzeczeni podrzucą Kasię pod mieszkanie i wyjdą z auta, aby jej podziękować i się z nią pożegnać. Ale wtedy do Grety (Klaudia Łapot) zadzwoni jej druhna, przez co na chwilę ich przeprosi i zostawi samych! Jednak to wystarczy, aby dawny ukochany Żbikowej wyznał jej swoje uczucia, czym kompletnie ją zszokuje!

- Przyjaźnią się liceum - wyjaśni Kasi, Piotr.

- Naprawdę? Matko, ja to z nikim nie utrzymuję kontaktu. A ty? - zainteresuje się Żbikowa.

- Wiesz, to nie były poważne relacje... Ale w tobie to się naprawdę kochałem - wyzna jej dawny ukochany.

Darek zniszczy romantyczną chwilę Kasi i Piotra w 4082 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4082 odcinku "Na Wspólnej" zszokowana Kasia zastygnie w bezruchu, ale nie na długo, gdyż w tym momencie podejdzie do niej Darek, a po chwili dołączy do nich i Greta! Oczywiście, wówczas ani ona, ani tym bardziej Piotr nie powiedzą im, co przed chwilą się wydarzyło, tym bardziej, gdy chłopak dowie się, że Żbikowa ma już męża!

- O, myślałem, że jesteś już w domu - wtrąci Darek.

- Cześć. Właśnie przyjechaliśmy. To jest mój mąż, Darek. Greta. Piotrek - przedstawi ich Kasia.

- Miło poznać. Proszę bardzo, pierwsze zlecenie i od razu stary znajomy. Fajna niespodzianka, co dzieciaku? - doda Żbik.

- Pewnie dzieciaku - odpowie mu żona, czym nieco zmiesza narzeczonych.

Do tego stopnia, że w 4082 odcinku "Na Wspólnej" postanowią się pożegnać i odejść. Jednak Piotr będzie miał nadzieję, że nie będzie to ostatnie ich spotkanie, co da Kasi wyraźnie do zrozumienia, a ona to odwzajemni! Ale oczywiście, w taki sposób, aby Darek się tego nie domyślił!

- No najwyższy czas do domu. Dzięki wielkie Kasia - skwituje Greta.

- W kontakcie jesteśmy. Cześć - pożegna się z nią Piotr.

- Tak, cześć, w kontakcie - potwierdzi Kasia.

Żbikowa ostro wścieknie się na męża w 4082 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak wtedy w 4082 odcinku "Na Wspólnej" Darek zorientuje się, że coś jest nie tak i od razu zapyta o to żonę, od której nieźle się nasłucha, bo zepsuje jej ważny moment!

- Coś przeskrobałem? - spyta ją Żbik.

- Tyle razy ci mówiłam, żebyś przestał do mnie mówić dzieciaku - krzyknie oburzona Żbikowa, po czym także odjedzie.

- Kasia! Zaczekaj! - krzyknie za nią Darek, ale Kasia się już nie zatrzyma!

Czy to w 4082 odcinku "Na Wspólnej" będzie zatem oznaczało koniec Żbików? Wszystkich fanów tej pary uspokajamy, że nie, bo Kasia i Darek wciąż będą razem! Choć wyznanie miłości Piotra nie pozostanie dla Żbikowej bez znaczenia, gdyż kompletnie nie będzie w stanie o nim zapomnieć. Podobnie jak on sam! I z tego względu na tym spotkaniu faktycznie się nie skończy!