Na Wspólnej, odcinek 4072: Tadek nie przestanie pić po rozstaniu z Darią! Andrzej straci cierpliwość i wymieni go na Kalinę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4072 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4072 odcinku "Na Wspólnej" będą miały odbyć się pierwsze negocjacje w sprawie sporu braci Koniecznych - Tomasza (Patryk Pniewski), reprezentowanego przez kancelarię Zakościelnego i Żbika, a także ich konkurenta (Tomasz Mortas), który również będzie mógł pochwalić się cenionym prawnikiem, a właściwie prawniczką z konkurencyjnej kancelarii. I w tej sytuacji Andrzej postanowi dać szansę Tadkowi i właśnie jego wysłać na nie z Darkiem, ale on zmarnuje tą szansę!

A wszystko przez to, że w 4072 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusz stawi się w pracy kompletnie pijany po kolejnym zakrapianym wieczorze. Zakościelny nic sobie nie zrobi ze swojego ostatniego pijackiego wybryku, po którym musieli go ratować ojciec z przyrodnim bratem i znów zaszaleje i to w momencie, gdy będzie chodziło o bardzo ważną sprawę bardzo ważnego klienta...

Pijany Tadeusz znów nawali w 4072 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 4072 odcinku "Na Wspólnej" złamane serce Tadeusza, które wciąż będzie cierpieć po rozstaniu z Darią i brakiem możliwości powrotu do ukochanej, ponownie nie będzie czynnikiem łagodzącym! A wręcz przeciwnie, gdyż w grę nie wejdą już tylko 2 tysiące złotych, które wcześniej musieli za niego zapłacić, a sporo więcej, gdyż sprawa Koniecznych będzie oznaczać dla nich nie tylko ogromne pieniądze, ale i dodatkowy prestiż, który przecież będzie bezcenny.

A przez zachowanie młodego Zakościelnego w 4072 odcinku "Na Wspólnej" wszystko będzie mogło zawisnąć na włosku, bo znów zachowa się szalenie niedojrzale.

Andrzej wybierze Kalinę zamiast syna w 4072 odcinku "Na Wspólnej"!

A Andrzej w 4072 odcinku "Na Wspólnej" oczywiście nie będzie tego chciał, dlatego wymieni syna na Kalinę! Zakościelny wyśle wraz ze Żbikiem nową prawniczkę z ich kancelarii, co nie do końca spodoba się także i Darkowi. A to dlatego, że wciąż nie będzie mu odpowiadać zachowanie Trzeciak, która dalej będzie podrywać Koniecznego.

Tym bardziej, gdy w 4072 odcinku "Na Wspólnej" odkryje, że jego przeciwniczką w walce w ich sprawie będzie Aneta (Dorota Krempa), która będzie bardzo groźnym rywalem. Jak to się skończy? Przekonamy się już niebawem!