Na Wspólnej, odcinek 4066: Tak Damian zareaguje na ciążę Moniki! Pomyśli, że to covid - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" Monika wścieknie się na Damiana, gdy ten obudzi ją, gdy zachce mu się miłosnych igraszek. Oczywiście, niewyspana Cieślikowa nie zgodzi się na poranny seks z mężem, który na dodatek nieźle się od niej nasłucha. I wówczas szczerze pożałuje tego, co zrobił, ale i ona zda sobie sprawę, że przesadziła i go przeprosi.

I wtedy w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Damian zauważy, że już od jakiegoś czasu jest poddenerwowana, a Monika uzna, że to przez bolesny PMS, gdyż od tygodnia będzie spóźniał jej się okres. Jednak szybko pojawią się i inne objawy, gdyż Cieślikowa zacznie być także straszliwie rozkojarzona, bo zapomni o spotykaniu z Renatą.

Test ciążowy da Monicie pozytywny wynik w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale jak się okaże w 4066 odcinku "Na Wspólnej" nie tylko, gdyż tylko siostrze zwierzy się z tego, że oprócz tego odczuwa bóle, a na dodatek jest rozdrażniona i poruszona, gdyż ciągle chce jej się płakać. A Renacie te symptomy od razu wydadzą się znajome i uzna, że jej siostra najpewniej jest w ciąży! I oczywiście od razu poleci do apteki po test!

I ten w 4066 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie wykaże dwie kreski, co ogromnie zaskoczy Monikę! A to dlatego, że Cieślikowa w pierwszej chwili uzna, że jest za stara na dziecko, ale siostra zacznie ją przekonywać, że ze wszystkim sobie poradzi. Tym bardziej, że przecież sama będzie zajmować się małą Zosią (Julia Horyń), a więc z pewnością i ona sobie poradzi, czym oswoi ją z tą pomyślą i nawet sprawi, że się ucieszy!

Damian pomyli ciążę żony z chorobą w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Monika od razu postanowi przekazać radosną nowinę swojemu mężowi! Cieślikowa pokaże Damianowi dwie kreski na teście, ale Cieślikowi nawet przez myśl nie przejdzie, że może być on ciążowy!

- No to dlatego tak się ostatnio źle czułaś. Wiesz co, tylko może nie powinnaś z tym chodzić po mieście? Powinnaś się położyć i leżeć - uzna Damian.

- Ale po co ja mam tak długo leżeć? - zdziwi się Monika.

- Jak długo? Aż ci nie przejdzie - wyjaśni jej mąż.

- A co mi mam przejść? - spyta jeszcze bardziej zaskoczona Cieślikowa.

- No COVID - powie Cieślik, ale żona szybko wyprowadzi go z błędu - Przecież ja jestem w ciąży!

I w tym momencie w 4066 odcinku "Na Wspólnej" pod zszokowanym Damianem aż ugną się nogi i na chwilę aż zaniemówi, co nie ujdzie uwadze jego żony. Ale oczywiście, zapewni ją, iż cieszy się z ich dziecka, gdyż i tak będzie ono lepsze od jej choroby. Jednak wciąż nie będzie mógł dojść do siebie po radosnej nowinie, jaką usłyszy od żony. Szczególnie, gdy ta jeszcze uświadomi go, co czeka ich przez najbliższe lata...

- A... Aha.... U... no to się porobiło, nie? No... - zdoła wydusić z siebie Damian.

- Ale cieszysz się? - upewni się Monika.

- Tak, bardzo. No to dużo lepiej niż covid ta ciąża... No i też Kajtek będzie miał rodzeństwo. Super - doda Cieślik.

- No tak, a my się zaczniemy wysypiać w okolicy siedemdziesiątki. Może sześćdziesiątki. W sumie to tylko 10 lat bezsennych nocy - stwierdzi Cieślikowa.

- A my nie jesteśmy za starzy na dziecko? - upewni się senator.

- Chyba ty... Ja się cieszę - uzna jego żona.

- Ja też. W sumie - dopowie Damian.

- Będzie fajnie - zacznie pocieszać ich Monika.

- Już jest fajnie. Ale się porobiło. Nie? - powtórzy przejęty Damian.