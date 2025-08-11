Na Wspólnej, odcinek 4065: Tak Igor domyśli się, że to Anka krzywdzi Jasia! Sama się wkopie, gdy wyjdzie na jaw, co stało się ich synowi - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4065 - poniedziałek, 11.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" Igor już nie będzie miał wątpliwości, że to Anka krzywdzi Jasia! Tym bardziej, że jego ukochana znów będzie widzieć winę w innych tylko nie w sobie! Szczególnie, że znów dobrze się do tego przygotuje. Zdradzamy, że ukochana Nowaka ponownie doleje dziecku końską dawkę witaminy D do mleka, którą przygotuje do podania przez Julkę, po czym wyjdzie z domu i będzie obserwować wszystko z ukrytej kamerki.

I wówczas w 4065 odcinku "Na Wspólnej" synek Anki i Igora już nie wytrzyma i zacznie wymiotować, o czym jego matka dowie się jako pierwsza i zjawi się w mieszkaniu z pretensjami do Julki. Oczywiście, Igor natychmiast stanie w obronie córki i zabierze ich do szpitala, gdzie jego ukochana znów zacznie oskarżać o wszystko jego córkę, czym da mu do myślenia!

- Jak mogłam zostawić go z obcymi? Co ze mnie za matka - zacznie obarczać się Ania.

- Jakimi obcymi? - zdziwi się Igor.

- Julka musiała coś zrobić, bo przy mnie jakoś tak nie płakał - uzna kobieta.

- Znowu to samo. Albo Julka albo Ewa - zauważy Nowak.

- Czy ty nie widzisz, że nasz syn jest chory? - spróbuje uświadomić go Anka.

- Ale to nie znaczy, że moja córka go zaniedbała - powie stanowczo Igor.

- Ty tego nie wiesz, a ja wiem - podsumuje jego ukochana.

Tak Anka utwierdzi Igora w jego podejrzeniach w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tym momencie w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi sprawdzić swoją ukochaną i zapyta ją o wizytę u psychiatry, na którą sam ją umówił, a ona obiecała pójść. Tyle tylko, że oczywiście tego nie zrobiła. Dlatego szybko utnie ten temat.

- Jak było u psychiatry? Co powiedział? - zapyta Nowak.

- To jest akurat lekarska - ukróci szybko Anka i szybko zmieni temat.

Szczególnie, że wtedy w 4065 odcinku "Na Wspólnej" podejdzie do nich lekarka, która przekaże im najnowsze wieści w sprawie Jasia. Jednak wcale jej nimi nie wyborni! A wręcz przeciwnie!

- Czy coś wiadomo? Co się dzieje? - zapyta matka dziecka.

- Niestety musimy przyjąć dziecko na oddział. Niestety ma bardzo mocno przekroczony poziom witaminy D w organizmie - przekaże lekarka.

- A jak to się stało? - spyta Igor.

- To ja powinnam zapytać Państwa. Ile witaminy D podajecie dziecku? - odpowie mu pytaniami na pytanie kobieta.

- Jaś już dostaję taką dawkę witaminy, jaką mu przepisał lekarz. Więc jeżeli ktoś jest tutaj winny, to tylko lekarz. Ja nic złego nie zrobiłam - wtrąci się Anka.

Chora Anka nie poradzi sobie po zdemaskowaniu w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tej chwili w 4065 odcinku "Na Wspólnej" dla Igora stanie się jasne, że to właśnie jego ukochana jest winną tej tragedii. A to dlatego, że nagle cudowanie przerzuci winę z Julki na lekarza!

- Ile to było witaminy? I który to był lekarz? - spróbuje pociągnąć ją za język Igor.

- Rzeczywiście można pomyśleć, że ktoś popełnił poważny błąd - doda lekarka.

I w tym czasie w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Anka poczuje się przybita do ściany, gdyż zda sobie sprawę, że już nie tylko Igor ją podejrzewa, ale i lekarka. I już nie wytrzyma i wybuchnie!

- A ty myślisz, że to ja, tak? Że to ja się pomyliłam i dlatego nasz syn jest chory, tak? Nie no powiedz proszę - zwróci się do niego Anka.

- Nie, po prostu zadałem bardzo konkretne pytanie - wyjaśni Nowak.

- Igor, powiedz szczerze. Powiedz, że myślisz, że jestem fatalną matką, że jestem najgorszą matką na świecie, że to przeze mnie zmarło moje pierwsze dziecko - wykrzyczy kobieta, po czym do ich kłótni wtrąci się lekarka, która spróbuje opanować sytuację - Proszę Państwa jest późno. Sporo się dzisiaj wydarzyło. Proponuję troszeczkę odpocząć. Zapraszam mamę albo tatę na salę za mną. A pani mogę zaproponować coś na uspokojenie?

Ale oczywiście w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Anka niczego od niej nie przyjmie, a para wymieni się spojrzeniami, po których Igor chwyci za nosidełko Jasia. Ale niestety to nie on zostanie z synem, gdyż jego ukochana nie pozwoli się usunąć, przez co Nowak nie będzie miał wyboru. Mimo iż już będzie wiedział swoje...