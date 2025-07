Na Wspólnej, odcinek 4062: To nowy przeciwnik Darka. Bezczelny dziedzic fortuny Tomasz namiesza w życiu Żbika - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4062 - wtorek, 5.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

Patryk Pniewski w roli Tomasza po raz pierwszy pojawi się w 4062 odcinku "Na Wspólnej" i na pewno Darek Żbik na długo zapamięta spotkanie z nowym klientem kancelarii. To właśnie on zajmie się nietypową sprawą spadkową młodego mężczyzny, bogacza, z wyjątkowo paskudnym charakterem, który od początku będzie działał prawnikowi na nerwy.

To, co miało być prostym zleceniem, szybko w 4062 odcinku "Na Wspólnej" przerodzi się w powód do konfliktów i napięć. Tomasz nie będzie typowym klientem – jego styl bycia, lekceważenie zasad i pewność siebie sprawią, że między nim a Darkiem wybuchnie otwarta wojna, a Żbik uzna milionera za groźnego przeciwnika.

Kim jest Tomasz, który pojawi się w 4062 odcinku "Na Wspólnej"?

Produkcja "Na Wspólnej" zapowiada, że Tomasz to przedstawiciel "bananowej młodzieży", który nie uznaje autorytetów i uważa, że wszystko mu się należy. Darka czeka z nim niezła przeprawa, bo nie raz sprowokuje Żbika, wystawiając jego cierpliwość na poważną próbę.

Jakby tego było mało wraz z pojawianiem się Tomasza do życia Darka wkroczy piękna prawniczka Kalina (w tej roli Katarzyna Gałązka), która w 4062 odcinku "Na Wspólnej" zacznie flirtować z bogaczem. Czy Kalina wda się w romans z klientem kancelarii Darka i Andrzeja Zakościelnego (Dariusz Niebudek)? Czy Tomasz zagrozi pozycji Kaliny w kancelarii, która dzięki Zakościelnemu dostanie wymarzoną pracę po studiach, z marszu wejdzie w świat prawników.

Tomasz wkroczy między Darka i piękną prawniczkę Kalinę w odcinkach "Na Wspólnej" w sierpniu

Bezczelny bogacz Tomasz i konkretna, pewna siebie Kalina w "Na Wspólnej" to na pewno mieszanka wybuchowa. Relacja Kaliny z Darkiem zapowiada się elektryzująco – napięcie, rywalizacja i chemia będą buzować od pierwszego spotkania i właśnie w ten układ wkroczy Tomasz. Co się wydarzy, gdy dwoje silnych charakterów zetknie się z trzecim, który nie uznaje żadnych granic? To się wyjaśni w odcinkach "Na Wspólnej" już w sierpniu.