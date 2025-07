Na Wspólnej, odcinek 4062: Nowa prawniczka w kancelarii Darka i Zakościelnego! Młodziutka Kalina zacznie pracę od flirtu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4062 - wtorek, 5.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

Pierwsze spotkanie Darka z Kaliną nastąpi już w 4061 odcinku "Na Wspólnej", ale poznają się w nieco przykrych okolicznościach. Koleżanka Tadeusza zjawi się w kancelarii tuż po nocnej, pijackiej eskapadzie młodego Zakościelnego, który w alkoholu będzie topił smutki po rozstaniu z Darią (Patrycja Topajew). Żbik będzie zaskoczony tym, że Andrzej chce zatrudnić w ich kancelarii prawniczkę świeżo po studiach, bez doświadczenia. Ale Zakościelny senior uzna, że kogoś takiego jak Kalina, "świeżej krwi" właśnie im potrzeba.

Tak będzie wyglądał początek pracy Kaliny w kancelarii w 4062 odcinku "Na Wspólnej"

Następnego dnia, w 4062 odcinku "Na Wspólnej", ojciec Darka nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że powinni zatrudnić Kalinę w kancelarii. Dzięki niej prawnicy będą mieli z głowy nudną, papierkową robotę, ale pewna siebie, ambitna Kalina będzie mierzyła znacznie wyżej. Zaraz po zatrudnieniu przez Zakościelnego i Żbika udowodni, że może być pomocna podczas trudnych rozmów z klientami, bo okaże się mistrzynią flirtu.

Bezczelny bogacz Tomasz nowym klientem Darka i Zakościelnego w 4062 odcinku "Na Wspólnej"

Właśnie wtedy, w 4062 odcinku "Na Wspólnej", nowym klientem Darka i Andrzeja zostanie Tomasz, młody, bezczelny i pewny siebie dziedzic fortuny, który zwróci się do kancelarii z nietypową sprawą spadkową. Jednak to, co miało być prostym zleceniem, szybko przerodzi się w powód do konfliktów i napięć. Tomasz nie będzie typowym klientem – jego styl bycia, lekceważenie zasad i pewność siebie sprawią, że między nim a Darkiem szybko pojawi się konflikt. Ale Tomasz namiesza nie tylko w życiu Żbika...

Flirt Kaliny z klientem Darka w 4062 odcinku "Na Wspólnej"

To piękna Kalina w 4062 odcinku "Na Wspólnej" znajdzie sposób na Tomasza, który przyjmie Darka i jego asystentkę podczas tajskiego masażu, rozebrany do bielizny. Milioner nie będzie miał żadnych oporów, by pokazać się prawnikom w pełnej okazji, w tak odważnym wydaniu. Kalina nie okaże zdenerwowania, ani tym bardziej wstydu. Od razu zacznie flirtować z bogatym klientem.

Na Wspólnej. Kasia nie będzie chciała mieć dziecka z Darkiem