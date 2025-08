Na Wspólnej, odcinek 4062: Chora Anka otruje Jasia! Tak zamydli oczy Igorowi i Julce - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na Wspólnej" odcinek 4062 - wtorek, 5.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4062 odcinku "Na Wspólnej" chora Anka już do reszty zwariuje i stanie się naprawdę niebezpieczna! Tyle tylko, że ani Igor, ani Julka (Maja Oświecińska) nie będą tego świadomi, gdyż ukochanej Nowaka uda im się skutecznie zamydlić oczy! Ale jak do tego dojdzie?

Zdradzamy, że w 4062 odcinku "Na Wspólnej" Anka podsłucha rozmowę Igora z córką, w trakcie której Julka da Igorowi jasno do zrozumienia, że jego partnerka potrzebuje psychiatry, z czym on oczywiście się zgodzi, a ona to usłyszy! I wówczas sama wyjdzie z taką inicjatywą, choć wcale nie będzie miała zamiaru się tam wybrać. Jednak Nowakowie nie będą tego świadomi! Tym bardziej, że faktycznie da się ona zapisać na wizytę, ale pod ich nieobecność ją odwoła!

- Halo, dzień dobry. Byłam umówiona na jutro na 15.00 do dr Szymańskiej. Niestety coś mi wypadło i nie dam rady przyjść - skłamie Anka.

- Rozumiem, czy chce się pani umówić na inny termin? - spyta rejestratorka.

- Dziękuję. Na razie dziękuję. Do widzenia - zakończy zadowolona z siebie kobieta.

Anka poda synowi końską dawkę witamin w 4062 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4062 odcinku "Na Wspólnej" Nowakowie nie będą o tym wiedzieć, gdyż ślepo uwierzą, że chora Anka faktycznie coś zrozumiała i che to zmienić, dlatego zostawią ją samą z Jasiem, co niestety nie skończy się dobrze!

A to dlatego, że przewrażliwiona kobieta w 4062 odcinku "Na Wspólnej" zacznie dodawać Jasiowi suplementy, które wcześniej stanowczo odradzi jej lekarka. Ale oczywiście Anka jej nie posłucha, bo sama będzie wiedzieć lepiej, co jest lepsze dla jej syna! I nie dość, że mu je poda za plecami wszystkich, to jeszcze zrobi to w końskiej dawce!

- A zdrowia nigdy za wiele, prawda? Mama już ma obiadek gotowy, tak? - powie do siebie, po czym podejdzie do Jasia z butelką. Ale nim jeszcze mu ją poda, to oczywiście odwoła wizytę u psychiatry, którą wcześniej umówił jej Igor. I wówczas przystąpi do akcji - No już jestem tylko dla ciebie, już nigdzie sobie nie idę. Wiem, że jesteś bardzo głodny, ale zaraz cię mama nakarmi.

Organizm Jasia nie wytrzyma w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

I wtedy w 4062 odcinku "Na Wspólnej" Anka poda Jasiowi mleko ze ogromną dawką witamin! I choć początkowo nic złego się nie stanie, to niestety, gdy powtórzy to po raz kolejny, to już dojdzie do tragedii, gdyż organizm chłopca tego nie wytrzyma!

I w 4065 odcinku "Na Wspólnej" stan Jasia drastycznie się pogorszy! I to niestety w czasie, gdy chłopcem będzie opiekować się Julka, gdyż Anka wyjdzie niby na swoją wizytę u psychiatry. Tyle tylko, że oczywiście tam nie dotrze i będzie obserwować wszystko z ukrytej kamerki w domu, gdzie zjawi się jako pierwsza i zacznie o wszystko znów obwiniać córkę Igora!

Mimo iż to ona doprowadzi do tego, że chłopiec zacznie tak gwałtownie wymiotować, że konieczna okaże się interwencja lekarza! Jaś wyląduje w szpitalu, a medycy zaczną walczyć o jego życie! I choć na szczęście, tym razem synek Igora przeżyje, to u boku chorej Anki, która już przecież straciła jedno dziecko, wszystko będzie możliwe...