Na Wspólnej, odcinek 4060: Renata nie odbierze Zosi ze szpitala! Po tym co odstawi Marzena, córka Dziedziców trafi do domu dziecka

Najgorszy koszmar Renaty i Sławka ziści się w 4060 odcinku "Na Wspólnej"! Marzena, która okazała się babcią Zosi, matką Daniela, nieżyjącego chłopaka Niny, doprowadzi do tego, że dziewczynka po wyjściu ze szpitala zamiast do domu rodziców trafi do ośrodka adopcyjnego. Co oznacza tylko jedno, adopcja Zosi stanie pod znakiem zapytania.

Kim jest Marzena? Nina wyznała, że to babcia Zosi

Dopiero w 4047 odcinku "Na Wspólnej" Nina wyjawiła Dziedzicom, że to syn Marzeny jest ojcem Zosi, dawnym kolegą, z którym zaszła w ciążę. W jednej chwili dla Renaty i Sławka stanie się jasne, że jeśli powiedzą Marzenie prawdę, może im na zawsze odebrać córkę. Jako babcia Zosi ma prawo ubiegać się o opiekę, skoro Nina nie chce być matką dla swojej córeczki.

Wybuch w przedszkolu Zosi, który w 4048 odcinku "Na Wspólnej" doprowadzi do poważnych obrażeń u dziewczynki, jeszcze bardziej wszystko skomplikuje. Rozpocznie się walka Dziedziców o życie córki, a Marzena rozpozna Ninę w szpitalu i dowie się, że urodziła córkę jej zmarłego syna. Niedługo potem zgłosi na policję, że Nina sprzedała dziecko Dziedzicom, by Renata i Sławek mogli je adoptować.

Renata i Sławek nie będą mogli zobaczyć Zosi w szpitalu w 4059 odcinku "Na Wspólnej"

Po interwencji Marzeny w 4059 odcinku "Na Wspólnej" załamani Dziedzicowie nie będą mogli nawet zobaczyć Zosi w szpitalu, zostaną odsunięci od dziecka. Mała córeczka będzie płakała za mamą, odmawiając nawet jedzenia. A gdy Marzena zawiadomi Renatę jak źle jest z Zosią, ta podczas konfrontacji z babcią córki wygarnie jej, że zgotowała dziewczynce traumę!

Zosia odebrana Dziedzicom w 4060 odcinku "Na Wspólnej". Córka Niny trafi do domu dziecka!

Niestety w 4060 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do jeszcze większej tragedii. Renata pojedzie do szpitala, by za zgodą policji zobaczyć Zosię. Na miejscu okaże się, że córka ma być wypisana i zabrana do domu dziecka. Żona Sławka wpadnie w rozpacz, że nie będzie mogła wziąć jej do domu. Nagle pojawi się pracownica ośrodka adopcyjnego. Renata nie uwierzy w to, co od niej usłyszy, że Marzena oskarżyła Ninę o sprzedaż dziecka!