Na Wspólnej, odcinek 4060: Porażający dramat Anety! Odzyska Roberta, ale straci ich dziecko - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4060 - czwartek, 31.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Aneta natychmiast zjawi się w szpitalu, gdy Iga zawiadomi ją, że Robert walczy o życie po ataku nożownika! Przerażona Siwek czym prędzej przybiegnie na miejsce i będzie mieć sporo żalu do Przybysz, że w ogóle do tego doszło, ale przede wszystkim, że poinformowała ją o wszystkim tak późno. A to dlatego, że wówczas będzie już po operacji, po której Tadeusiak niestety wciąż nie odzyska przytomności.

Ale oczywiście, w 4060 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Siwek postanowi tam zostać, dopóki jej ukochany się nie obudzi. Aneta zamieni się z Igą i zacznie koczować w szpitalu, mimo iż sama już nie będzie czuć się najlepiej. A że Przybysz nie będzie wiedzieć, że kobieta spodziewa się dziecka, to jej na to pozwoli. Tym bardziej, że przy niej prawniczka niczego po sobie nie pokaże, a dopiero, gdy policjantka już wyjdzie, a ona zostanie sama!

Ranny Robert odzyska przytomność w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak to w 4060 odcinku "Na Wspólnej" dla ciężarnej Anety nie będzie mieć żadnego znaczenia, gdyż najważniejsze będzie dla niej to, aby Robert się obudził. I na szczęście, tak się stanie, gdyż Tadeusiak w końcu odzyska przytomność. I od razu zapyta swoją ukochaną, jak ona się czuje. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, w jakim ona będzie w stanie. Ale Siwek to zbagatelizuje i szybko skupi się na ukochanym.

- Jak ty się czujesz? - odpowie pytaniem na pytanie.

- Będę żył - przyzna Robert.

- Wystraszyłeś mnie, wiesz? - wytknie mu Aneta.

- Złego diabli nie biorą. Mam nadzieję, że nie siedziałaś tutaj całą noc w twoim stanie - powie Tadeusiak, ale znów nie doczeka się odpowiedzi - Przywiozłam ci bieliznę, kosmetyczkę bieliznę. Potrzebujesz jeszcze czegoś?

- Nie, dzięki - usłyszy w odpowiedzi.

Ale on w 4060 odcinku "Na Wspólnej" nie odpuści i poprosi, aby o siebie zadbała. Robert każe wrócić jej do domu i odpoczywać. I choć Aneta nie będzie chciała zostawiać go samego, to jednak on pozostanie nieugięty, w związku z czym i Siwek się w końcu ugnie!

- Wracaj do domu - poprosi ją Robert.

- Nie zostawię cię - wyzna Aneta.

- Powinnaś teraz odpoczywać - uzna Tadeusiak.

- Poodpoczywamy razem - stwierdzi Siwek.

- To wróć jak się porządnie wyśpisz. Może być jutro - zarządzi policjant.

- Słuchaj lekarzy, dobrze? - poprosi go ukochana.

- Ty też. Uważaj na siebie... - odpłaci jej się ukochany.

Aneta poroni w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że na to w 4060 odcinku "Na Wspólnej" niestety będzie już za późno. A to dlatego, że tuż po wyjściu ze szpitala Aneta zacznie odczuwać już coraz silniejsze bóle brzucha. I tych już nie będzie w stanie lekceważyć, bo w pewnym momencie aż zacznie zwijać się z bólu. I wówczas już straszliwie zacznie się obawiać, iż mogła poronić.

Oczywiście, w 4060 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Aneta od razu wezwie taksówkę, a wieczorem zacznie gorzko płakać w łazience, bo niestety potwierdzą się jej obawy i faktycznie straci dziecko swoje i Roberta...

