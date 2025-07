Na Wspólnej, odcinek 4055: Dramatyczny powrót Danki do domu! Marek zatai przed żoną chorobę syna - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4055 - środa, 23.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4055 odcinku "Na Wspólnej" Danka wciąż nie będzie mogła nacieszyć się odzyskaną wolnością! I nic dziwnego, gdyż za sprawą koleżanek z celi przeżyje w niej prawdziwe piekło. Tym bardziej, że trafi tam zupełnie niesłusznie i to na dodatek z poważnymi oskarżeniami o przemyt narkotyków i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co będzie mogło jej grozić nawet 15 lat odsiadki!

Ale na szczęście, dzięki Rafałowi (Maciej Konopiński) tak się nie stanie, gdyż to właśnie on odkryje dowód na niewinność Zimińskiej - nagranie z lotniska, które wyśle mu Teresa (Izabela Dąbrowska), na którym będzie jasno widać, że pluszowy miś z amfetaminą nie należał do Danki tylko kobiety z dzieckiem, która w ostatniej chwili jej go podrzuciła, aby nie wpaść w ręce straży granicznej!

I dzięki temu Zimińska odzyska wolność i wróci do stęsknionej rodziny, a w szczególności Marka i Szymka, który w 4055 odcinku "Na Wspólnej" będzie przeżywał wszystko najmocniej!

Marek nie powie Dance o nietypowym zachowaniu syna w 4055 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4055 odcinku "Na Wspólnej" pogryzie jedną ze swoich koleżanek ze szkoły, gdy ta będzie źle mówić o jego mamie, która wylądowała w areszcie. Oczywiście, Marek nie będzie chciał tym martwić szczęśliwej żony i postanowi to przed nią zataić. Ale niestety z czasem z chłopcem będzie coraz gorzej!

A wszystko przez to, że w 4056 odcinku "Na Wspólnej" wychowawczyni Szymka zauważy u chłopca cechy autyzmu. Nauczycielka od razu skontaktuje się z Markiem, aby go o tym zaalarmować i to akurat w momencie, gdy Danka będzie cieszyć się z powrotu do pracy, gdyż po zatrzymaniu właściwiej kobiety, której postawiono jej wcześniejsze zarzuty, zostanie odwieszona i będzie mogła wrócić do szkoły. I będzie z tego powodu tak szczęśliwa, że mąż postanowi nie dokładać jej zmartwień, ale to wcale nie rozwiąże problemu!

Kłopoty Szymka poróżnią Zimińskich w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że to w 4056 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie jedynym problemem Marka, który będzie mierzył się z problemami także w pracy! A to dlatego, że w wyniku wcześniejszego chaosu w laboratorium i kradzieży alkoholu medycznego, szefowa wytknie mu poważny błąd! Tyle tylko, że tak samo jak Danka, to nie on będzie temu winien, a jego koleżanka, którą zacznie nakłaniać do tego, aby się przyznała!

I w ten sposób problemy i choroba syna w 4056 odcinku "Na Wspólnej" zejdą u niego na drugi plan. I przez to o wszystkim od wychowawczyni Szymka dowie się i Danka. Oczywiście, Zimińska będzie chciała pomóc chłopcu i postanowi zabrać go do psychologa, ale ten pomysł nie spodoba się jej mężowi! Do tego stopnia, że między małżonkami dojdzie do naprawdę ostrej kłótni...