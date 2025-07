Na Wspólnej, odcinek 4050: Przełom w sprawie aresztowanej Danki! To Rafał doprowadzi do uniewinnienia Zimińskiej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4050 - wtorek, 15.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4050 odcinku "Na Wspólnej" Marek (Grzegorz Gzyl) kompletnie się załamie, gdy prokurator odmówi wypuszczenia Danki z aresztu za kaucją, o co będzie starał się Czerski (Mariusz Zaniewski). A to dlatego, że na Zimińskiej będą ciążyć za poważne zarzuty, przez co stróż prawa nie będzie chciał, aby wyszła zza krat. I nic dziwnego, gdyż w końcu będzie podejrzana o o przemyt narkotyków i udział w zorganizowanej grupie przestępczej za co będzie mogło jej grozić nawet 15 lat, mimo tego, iż żona Zimińskiego tak naprawdę będzie niewinna!

Ale niestety do 4050 odcinku "Na Wspólnej" nikt nie będzie w stanie tego dowieść! I to ani sama Danka, ani broniąca jej przyjaciółka Teresa, ani nawet najlepszy adwokat Zimińskiej, Czerski! Jednak wtedy do akcji wkroczy ukochany Bednaruczkowej, Rafał!

Rafał przeanalizuje nagranie Teresy z lotniska i znajdzie dowód na niewinność Danki w 4050 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4050 odcinku "Na Wspólnej" Sędziak na spokojnie kolejny raz przejrzy nagranie, które Bednarczukowa nagrała dla niego na lotnisku. I właśnie wtedy dostrzeże na nim coś, co będzie mogło uratować Dankę! A mianowicie moment, w którym kobieta z dzieckiem zostawia pluszowego misia z amfetaminą u boku Zimińskiej, a sama ucieka i to w momencie pojawienia się w ich pobliżu straży granicznej z psem tropiącym! A to dlatego, że w przeciwieństwie do dyrektorki szkoły doskonale wie, co się w nim znajduje i jak to się skończy!

Oczywiście, w 4050 odcinku "Na Wspólnej" Rafał od razu powie o wszystkim Teresie, a ta natychmiast popędzi z tym nagraniem i do Marka, który w tym momencie zyska nadzieję na przełom! I wcale się nie pomyli!

Czerski przekaże nagranie prokuratorowi w 4051 odcinku "Na Wspólnej", który zwróci wolność niewinnej Zimińskiej!

A to dlatego, że już w 4051 odcinku "Na Wspólnej" nagranie trafi i do prokuratora, którego Mariuszowi uda się przekonać, że dotychczasowa teoria śledczych jest nie do utrzymania! Tym bardziej, że filmik jednoznacznie będzie wskazywał na niewinność Danki, o czym szybko przekona się i stróż prawa, który w końcu pozwoli Zimińskiej zadzwonić z aresztu do męża! A to po usłyszeniu radosnych wieści aż nie będzie mogła w to uwierzyć! I trudno się dziwić, gdyż do tej pory wszystko będzie świadczyć przeciwko niej, a funkcjonariusze nie będą jej wierzyć na słowo! Ale gdy dostaną to nagrane czarno na białym to już nie będzie wątpliwości!

I w ten sposób już w 4052 odcinku "Na Wspólnej" niewinna Danka będzie mogła wyjść z aresztu, czym ucieszy nie tylko Marka, ale i resztę rodziny, przyjaciół, a także widzów! A to wszystko dzięki wnikliwemu oku Rafała!