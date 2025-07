Na Wspólnej, odcinek 4055: Danka wróci do więzienia! Szymek będzie się bał, że mama znów zniknie. Ważna misja Danusi za kratkami - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4055 odcinku "Na Wspólnej" powrót Danki (Lucyna Malec) do domu, do Marka (Grzegorz Gzyl) i jego syna Szymka (Ksawery Kamiński), będzie radosną chwilą u Zimińskich. Do czasu, bo 7-letni Szymek, którego prawdziwą matką była nieżyjąca już Natalia (Laura Breszka), nie przestanie się bać, że mama zniknie. Za strachem i dziwnym zachowaniem syna Marka będzie się kryło coś więcej... A w finale 4055 odcinka "Na Wspólnej" Danka wróci za więzienne mury, ale tylko po to, by pomóc koleżance z celi. Czy ważna misja Danusi w więzieniu się powiedzie? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.