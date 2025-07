Na Wspólnej, odcinek 4054: Daria okłamie Tadka i spotka się z innym! Kasia i Darek zaczną śledztwo - WIDEO, ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4054 - wtorek, 22.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Związek Darii i Tadeusza w 4054 odcinku "Na Wspólnej" stanie pod znakiem zapytania. Młody Zakościelny będzie chciał czegoś więcej, lecz jego dziewczyna nie będzie gotowa, by w pełni się zaangażować. Daria nie przestanie myśleć o zmarłym narzeczonym Adamie (Marcin Rogacewicz), który trzy lata temu zginął w makabrycznym wypadku. Zda sobie nawet sprawę, że Tadka wcale nie kocha... To dlatego za jego plecami zacznie spotykać się z innym byłym, bratem Adama, Dawidem? Niezupełnie...

Tadeusz w 4054 odcinku "Na Wspólnej" zarzuci Darii, że wciąż kocha Adama

Niestety Tadeuszowi w 4054 odcinku "Na Wspólnej" trudno będzie zrozumieć, dlaczego Daria nie chce z nim mieszkać. Będzie miał o to do niej żal. Nie da mu też spokoju to, co przeczytał w pamiętniku Darii o Adamie, że nadal za nim tęskni. Tadek przeprosi Darię za to, że czytał jej sekretne zapiski, ale zarzuci jej przy tym, że nie chce z nim mieszkać, bo nie jest w nim zakochana, że w jej sercu nadal szczególne miejsce zajmuje Adam.

- Jestem z tobą i jestem szczęśliwa... - zapewni Daria. - Chciałbym w to wierzyć... - A nie widzisz tego? - Nie chcesz ze mną zamieszkać... - Dobra, posłuchaj, nie będę ci się teraz z tego tłumaczyć! A szczególnie nie tutaj! Mam wystarczająco kłopotów w szkole, z rodzicami! - Wiem, nie chcę już o tym rozmawiać, po prostu mi wybacz...

Śledztwo Kasi i Darka w 4054 odcinku "Na Wspólnej" w sprawie "zdrady" Darii

Rozmowę Darii i Tadeusza w 4054 odcinku "Na Wspólnej" będą obserwowali Kasia i Darek, którzy dojdą do wniosku, że między bratem Żbika a kuzynką Kasi coś jest nie tak, że ten związek przechodzi kryzys.

- Ale wczoraj Daria powiedziała mi, że rozmawiała przez telefon z Tadkiem, ale rozmawiała z kimś innym... Dlaczego kłamała? - Tadek w pracy też był jakiś nerwowy. Wkurzał się na wszystkich bez powodu. Myślisz, że ona go zdradza? - zapyta Darek żonę, ale Kasia nie odpowie.

Daria spotka się z Dawidem w 4054 odcinku "Na Wspólnej"

Tego dnia w 4054 odcinku "Na Wspólnej" Daria posunie się do jeszcze jednego kłamstwa. Oszuka Tadka, że idzie po szkole na masaż, ale pójdzie spotkać się z Dawidem, któremu od razu wpadnie w ramiona.