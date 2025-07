Na Wspólnej, odcinek 4049: Marzena rozpozna Ninę! Wyzna Renacie i Sławkowi szokującą prawdę o matce Zosi - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4049 - poniedziałek, 14.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4049 odcinku "Na Wspólnej" Marzena natrafi w Internecie na rozpaczliwy apel Renaty o krew dla Zosi i oczywiście zdecyduje się pomóc. Tym bardziej, że po wybuchu w przedszkolu, dziecku będzie potrzebna jej pilna transfuzja, a w placówce będzie brakować krwi o jej grupie. A że Kruczek będzie mieć taką samą, to od razu postanowi ruszyć z odsieczą.

I to nawet mimo tego, iż chwilę wcześniej Dziedzicowa niespodziewanie dla niej zrezygnuje z prowadzenia jej księgowości, a nawet i ich znajomości. I choć Kruczek zupełnie nie będzie rozumieć jej decyzji, to jednak żona Sławka nie będzie miała wyboru, gdyż babcia Zosi będzie dla nich poważnym zagrożeniem przy adopcji dziewczynki.

I pomimo, że początkowo Marzena jeszcze nie będzie wiedzieć, że Zosia jest córką Niny i jej zmarłego syna Daniela, to jednak w 4049 odcinku "Na Wspólnej" wszystko się wyda, gdy Kruczek zjawi się w szpitalu!

Marzena odkryje, że Zosia jest córką Niny i jej zmarłego syna w 4049 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4049 odcinku "Na Wspólnej" Kruczek natknie się przed wejściem na Dziedziców i Ninę. I niestety dla Renaty i Sławka, kobieta rozpozna w Raczce byłą dziewczynę swojego syna! I mimo, iż matka Zosi będzie robić dobrą minę do złej gry, to matka jej byłego chłopaka nie odpuści!

- Nina, pamiętam cię z... Chodziłaś do szkoły z moim synem. Byliśmy razem na wycieczce. Nie mów, że nie pamiętasz Daniela... - obrzuci ją stwierdzeniami Marzena.

W tym momencie w 4049 odcinku "Na Wspólnej" Nina stanie jak wryta, a Sławek kompletnie się załamie, gdyż zda sobie sprawę, co to będzie oznaczać. Podobnie z resztą jak Renata, która jednak zdoła zachować kamienną twarz. Ale niestety zbyt wiele to nie da...

Kruczek zdemaskuje Raczkę przed Dziedzicami w 4050 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że już w 4050 odcinku "Na Wspólnej" Marzena będzie czekać na nich przed ich domem, gdy ci udadzą się w odwiedziny do Zosi, która już powoli zacznie do siebie dochodzić i nieustannie pytać o swoich rodziców. Tyle tylko, że Dziedzicowie do końca nie będą mogli cieszyć się z powrotu córki do zdrowia, gdyż odkrycie prawdy przez Marzenę wszystko skomplikuje!

Tym bardziej, że w 4050 odcinku "Na Wspólnej" kobieta nie odpuści, gdyż już będzie wiedzieć, że Zosia jest córką Niny i jej zmarłego syna! I wzburzona zacznie rzucać oskarżenia w kierunku Raczki, że ta celowo nie powiedziała Danielowi o ciąży, bo tak naprawdę chciała sprzedać ich dziecko! I oczywiście, niezwłocznie pójdzie z tym na policję, co niestety pogrąży i Dziedziców, gdyż Sławek dowie się od Zakościelnego (Dariusz Niebudek), że to faktycznie będzie mogło wyglądać tak, że wspólnie z Renatą zapewnili Ninie opiekę i wykształcenie w zamian za dziecko.

Tym bardziej, że chłopak w ogóle nie o nim wiedział, czego Marzena nie będzie mogła wybaczyć Ninie, gdyż będzie pewna, że gdyby było inaczej, to jej syn by żył. I wówczas Renata postanowi szczerze zapytać Rączkę, czemu tak postąpiła i w odpowiedzi usłyszy coś druzgocącego!

Na Wspólnej. Kasia nie będzie chciała mieć dziecka z Darkiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.