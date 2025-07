Na Wspólnej, odcinek 4048: Renata ukryje przed Marzeną, że jest babcią Zosi. Nie pozbędzie się jej? - WIDEO, ZDJĘCIA

- Tu chodzi o zobowiązania czy sprawę z adopcją? A może czymś cię niechcący uraziłam?

- Nie, no co ty. Niczym mnie nie uraziłaś...

- Po prostu Renata nie ma czasu i źle obliczyła swoje zobowiązania. Każdemu się zdarza... - wtrąci się do rozmowy Monika (Sylwia Gliwa).

- Rozumiem. Ale będziemy mogły się czasem spotkać poza pracą?

- Wiesz, może jak to się wszystko jakoś poukłada, to wtedy dam ci znać. Teraz naprawdę nie dam rady - zakończy Renata, co wzbudzi jeszcze większe podejrzenia Marzeny.