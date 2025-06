Na Wspólnej, odcinek 4044: Danka nie dowiedzie swojej niewinności! Przez jeden szczegół potwierdzi współpracę z przemytnikami? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4044 - czwartek, 3.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Danka pójdzie siedzieć na długie lata?! Aresztowanie na lotnisku przybierze zaskakujący obrót. Przypomnijmy, że Danusia z Teresą (Izabela Dąbrowska) za nic nie przewidzą kłopotów przed wylotem do Włoch. Cała akcja oprze się o dziwną sytuację, kiedy to pewna kobieta da do potrzymania Danusi maskotkę swojego dziecka. Zimińska, niewiele myśląc, przyjmie pluszaka, bo przecież co w tym złego, by chwilę potrzymać czyjąś rzecz? Niestety podejrzana kobieta zniknie, a psy tropiące na lotnisku wyczują nieprzypadkowej substancje zawarte w maskotce. I tu zacznie się cała akcja w 4044 odcinku „Na Wspólnej”!

Danusia zostanie ostro przesłuchana przez straż graniczną

Chociaż takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewa, zrozpaczona Danusia wyląduje na przesłuchaniu! I to nie byle jakim, bo próby przemytu narkotyków na lotnisku są uważane za surowe przestępstwo. To oczywiście nie tak, że Zimińska ma coś wspólnego z przemytem, nawet nie będzie znała podejrzanej właścicielki maskotki. Straż graniczna podejdzie do tłumaczeń sceptycznie. Niby Danusia nie wygląda na osobę, która „bawiłaby się” w przemyt, ale funkcjonariusze już nie takie rzeczy widzieli…

Jeden szczegół zadecyduje o tym, że Danusia pójdzie siedzieć?

Zdradzamy, że wyjaśnienia składane przez Danusię będą wręcz niemożliwe do potwierdzenia. Dlaczego? Bo tajemnicza kobieta przekaże jej maskotkę akurat w miejscu, gdzie monitoring nie dosięga. Oznacza to, że żadna kamera lotniskowa nie zarejestruje momentu przekazywania pluszaka Danusi. Przez to będzie bardzo trudno udowodnić, że Zimińska wcale nie chciała dokonywać przemytu…

Na lotnisku zjawi się także roztrzęsiony Marek. Czy dowie się, że Danusia pójdzie siedzieć na długie lata? To oczywiście nie tak szybko się wyjaśni, ponieważ od przesłuchania do faktycznej odsiadki daleka droga. Zdradzamy jednak, że podejrzana naprawdę trafi do aresztu… To nie oznacza jeszcze ostatecznego wyroku, ale niestety zeznania w 4044 odcinku „Na Wspólnej” nie oczyszczą Danki z zarzutów, co będzie miało dalsze konsekwencje. Możliwe jednak, że jej niewinność da radę udowodnić później. Przed Danką trudny okres.