Na Wspólnej, odcinek 4043: Darek wydziedziczony przez ojca! Wygarnie bratu, co o nim myśli i wyżyje się na Kasi - ZDJĘCIA

W 4043 odcinku "Na Wspólnej" Darek (Michał Mikołajczak) nie pozbiera się po tym, co usłyszał od przyrodniego brata, Tadeusza (Jakub Pruski), że jest "synem z odzysku" Andrzeja Zakościelnego (Dariusz Niebudek)! Nastąpi ciąg dalszy wojny braci, a Żbika czeka kolejny potężny cios. Dowie się, że został wydziedziczony, że Andrzej nie uznał go w testamencie! Upokorzony Darek w 4033 odcinku "Na Wspólnej" nie ukryje żalu do rodziny. Wygarnie Tadeuszowi, co o nimi myśli. Najgorsze nastąpi na koniec dnia, gdy wyżyje się na Kasi (Julia Chatys). Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.