Na Wspólnej, odcinek 4038: Marta i Mikołaj stracą dziecko! Roman zabierze im Stefanka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4038 - środa, 25.06.2025, o godz. 20.55 w TVN

W 4038 odcinku "Na Wspólnej" Roman jeszcze bardziej włączy się w pomoc swojej córce i zięciowi, którzy dopiero co ponownie zostaną rodzicami, ale tym razem już swojego wspólnego dziecka! Tym bardziej, że poród Marty odbędzie się w cieniu tragedii chorego ojca Mikołaja, który także wyląduje w szpitalu z powodu choroby serca, wynikającej z nieleczonej cukrzycy.

A, że Edward nie będzie ubezpieczony i nie będzie miał pieniędzy na dalsze leczenie, gdyż sam będzie tonął w długach, to i jemu będzie potrzebna pomoc. I po małżonkach, którzy zaproszą go do siebie, zaoferuje mu ją właśnie Hoffer, co jednak nie spodoba się Honoracie (Aleksandra Konieczna)! Leśniewska wcale nie ucieszy się z obecności byłego męża, a zwłaszcza, gdy w 4038 odcinku "Na Wspólnej" będzie miał dołączyć do nich Stefanek!

Roman przejmie opiekę nad Stefankiem w 4038 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4038 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer postanowi odciążyć swoje dzieci i opieką nad Stefankiem. I z tego względu postanowi zabrać wnuka do siebie, aby Marta i Mikołaj mogli w pełni skupić się na swoim dopiero co urodzonym maluszkiem, który teraz szczególnie będzie potrzebował ich opieki. A syn Leśniewskiego mógłby tego nie zrozumieć i im w tym przeszkodzić.

W przeciwieństwie do starszego syna Leśniewskiej, Ksawerego (Adam Tomaszewski), który nie będzie wymagał aż takiej opieki jak młodszy! A wręcz przeciwnie, gdyż będzie mógł im jeszcze tylko pomóc i w razie czego na miejscu nieco ich odciążyć. I z tego względu w 4038 odcinku "Na Wspólnej" Stefanek ostatecznie wyląduje u dziadków! Ale wcale nie będzie rozpaczał z tego powodu!

Syn Mikołaja pożałuje przenosin do dziadków w 4038 odcinku "Na Wspólnej"?

A wszystko przez to, że w 4038 odcinku "Na Wspólnej" Stefanek od razu poleci do dziadka Edwarda, z czego Honorata nie będzie zadowolona. A to dlatego, iż będzie przekonana, że Leśniewski tylko skrzywdzi zarówno swojego syna, który zgodzi się spłacić jego długi, jak i wnuka, gdyż zyska pewność, że po otrzymaniu tego, co chce, znów zniknie! A tym samym zostawi nie tylko swojego syna, ale i wnuka ze złamanym sercem, gdyż będzie go znać jak mało kto.

Ale czy w 4038 odcinku "Na Wspólnej" Stefanek faktycznie tak się rozczaruje dziadkiem? Czy ostatecznie pożałuje przenosin od Marty i Mikołaja do Hofferów? I jak długo one potrwają? Tego dowiemy się już niebawem!