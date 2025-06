Na Wspólnej, odcinek 4035: Kuba zostawi nową dziewczynę po wspólnej nocy! Okłamie ją i pożegna - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4035 - wtorek, 24.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4035 odcinku "Na Wspólnej" Kuba obudzi się obok modelki, którą uda mu się poznać dzięki braciom Wolskim! A to dlatego, że to właśnie Karol (Maciej M. Tomaszewski) z Dexem zachęcą go do wyjścia na imprezę organizowaną przez agencję modelek, gdy przyjaciel zacznie im zazdrościć udanych związków z Alą (Jowita Chwałek) i Matyldą (Katarzyna Dominiak)! Tym bardziej, że po rozstaniu z Majką, jego relacja ze starszą Basią Pulchny (Izabela Warykiewicz) nie przetrwa!

I choć początkowo w 4034 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski będzie miał opory, to dzięki motywacyjnym namowom Dexa ostatecznie zgodzi się pójść na imprezę i wcale tego nie pożałuje! A to dlatego, że wróci z niej do mieszkania z modelką, z którą spędzi wspólną noc!

Kuba poderwie modelkę dzięki kłamstwu Dexa w 4035 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że to w 4035 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie dziełem przypadku! A to dlatego, że wcześniej Dex nieźle naściemnia Sylwii na temat Kuby, dzięki czemu dziewczyna w ogóle się nim zainteresuje, a nawet przyjdzie z nim do mieszkania i da się ponieść namiętności. Ale kłamstwo przyjaciela szybko wyjdzie na jaw, gdy tuż po przebudzeniu modelka zacznie wypytywać Kubę o jego sesje zdjęciowe w Nowym Jorku.

I wówczas w 4035 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski domyśli podstępu Wolskiego, do którego przyparty do muru przyjaciel w końcu się przyzna, ale da mu przy tym jasno do zrozumienia, że miał wyłącznie dobre intencje!

Brzozowski postanowi początkowo brnąć w kłamstwo Wolskiego w 4035 odcinku "Na Wspólnej", ale szybko się zreflektuje!

I w tej sytuacji w 4035 odcinku "Na Wspólnej" Kuba postanowi nie wyprowadzać Sylwii z błędu i brnąć w to kłamstwo! Tym bardziej, gdy w ich mieszkaniu niespodziewanie pojawi się także jego była, którą przyprowadzi Ala! I wówczas nie dość, że Brzozowski postanowi nie zdradzać jej swojej prawdziwej tożsamości, to jeszcze zdecyduje się jej jak najszybciej pozbyć z mieszkania i po prostu ją wyprosi, aby uniknąć zamieszania!

Jednak już w 4036 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowskiego zaczną dręczyć wyrzuty sumienia za to, jak ją potraktował i postanowi do wszystkiego jej się przyznać. Kuba wyzna Sylwii, iż nie jest żadnym fotografem, co wywoła u niej niemałe rozczarowanie. Ale mimo tego dziewczyna nie będzie chować do niego urazy, gdyż spędzi z nim naprawdę miłe chwile. I przez to zachęci go do większej wiary w siebie, gdyż już dawno przy nikim nie będzie czuć się tak dobrze. Tym bardziej, iż uzna go za sympatycznego i zabawnego chłopaka!

Czy zatem Kuba weźmie sobie jej rady do serca tak samo jak wcześniej Dexa? Czy postanowi kontynuować z nią znajomość? A może jego życie miłosne pójdzie w zupełnie innym kierunku? Czy Brzozowski wróci do Majki? A może zwiążę się z kim zupełnie innym, ale już na dłużej? Tego dowiemy się już niebawem!