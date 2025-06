Na Wspólnej, odcinek 4030: Tak Nalepa podpuści Adamskiego! Ruszy do ataku na Adę - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4039: Michał odnajdzie Klaudię! Na własne oczy zobaczy, jak go oszukiwała - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4030 - wtorek, 17.06.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4030 odcinku "Na Wspólnej" Weronika i Nalepa będą mieli już serdecznie dość wydłużającej się obecności Ady. I nic dziwnego, gdyż przecież odbiła się ona i na ich związku. A to dlatego, że i siostrze Roztockiej, jej partner wpadł w oko i to do tego stopnia, że nie była w stanie tego ukryć ani przed nią, ani przed nim, ani przed kolegami z ich wspólnej pracy.

Tyle tylko, że pielęgniarka spotkała się z odrzuceniem, po którym sama zaczęła rozpowszechniać plotki o romansie Lwa z Patrycją (Anita Jancia-Prokopowicz), czym już przelała szalę goryczy kochanków! Do tego stopnia, że Weronika kazała jej się wyprowadzić, ale jak okaże się w 4030 odcinku "Na Wspólnej" to wcale nie będzie takie proste!

Nalepa napuści Adamskiego na Adę w 4030 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4030 odcinku "Na Wspólnej" Ada będzie miała problem ze znalezieniem w stolicy taniego mieszkania, na które byłoby ją stać, aby móc je wynająć. A to będzie równoznaczne z tym, że jej obecność u Weroniki tylko się wydłuży, gdyż przecież siostra nie wyrzuci jej na bruk. Choć wcale nie będzie z tego zadowolona. Tak samo jak Lew, który jednak wpadnie na pomysł, jak można to rozwiązać.

I w tej sprawie w 4030 odcinku "Na Wspólnej" zwróci się właśnie do Adamskiego, któremu postanowi ją wcisnąć. Tym bardziej, iż będzie świadomy tego, iż Tomaszowi podoba się siostra Weroniki, do której znów się zbliży po jego odrzuceniu. I w tej sytuacji Nalepa poradzi mu, aby kuł żelazo, póki gorące i ruszył do ataku na Adę, zanim jeszcze ktoś inny się nią zainteresuje!

- Kobiety lubią zdecydowanych mężczyzn. Za włosy i do jaskini, stary! - doradzi mu Nalepa.

Tomasz zaproponuje Adzie wspólne zamieszkanie w 4030 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4030 odcinku "Na Wspólnej" Adamski będzie z uwagą słuchał rad doświadczonego kolegi, zwłaszcza, że sam nie będzie mógł się nim pochwalić. I postanowi z niej skorzystać, tak samo jak wcześniej z tego, co doradził mu Ostrowski (Marek Kalita).

I w 4030 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się w domu Weroniki, gdzie zaproponuje Adzie wspólne zamieszkanie, czym kompletnie ją zszokuje! Czy siostra Weroniki zgodzi się z nim zamieszkać? Tym bardziej, że nie będzie mogła posłużyć się tu już argumentem kosztowym, bo Nalepa skutecznie go obali! A zatem czy przeprowadzi się od nich do Tomasza, a Lew tym samym wyświadczy przysługę i sobie i koledze? Przekonamy się już niebawem!