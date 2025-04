Na Wspólnej, odcinek 4008: Ciężarna Ada przejdzie na stronę ojca! Baliszewski zniszczy jej małżeństwo z Danielem?

"Na Wspólnej" odcinek 4008 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" wkurzony Daniel zjawi się u Smolnych, gdy Baliszewski wybierze działkę pod jego przyszły dom z ciężarną Adą, ale oczywiście bez konsultacji z małżonkami!

I to jeszcze bez zgody nikogo, gdyż jego pomysł o wybudowaniu domu dla młodych nie spotka się z aprobatą, ani ich, ani nawet Basi (Grażyna Wolszczak), mimo iż Adrian będzie przekonywał Krzysztofa (Łukasz Konopka) do jego inwestycji, widząc w tym szansę na zysk!

Ale z marnym skutkiem, gdyż Smolny się na to nie zdecyduje. Jednak to w 4008 odcinku "Na Wspólnej" i tak nie powstrzyma Baliszewskiego, który nie dość, że nie zrezygnuje ze swojego planu, to jeszcze go zrealizuje, gdyż znajdzie na to idealne miejsce!

Ciężarna Ada stanie za Baliszewskim w 4008 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" cała rodzina Smolnych i Baliszewskich wybierze się obejrzeć miejsce, które znalazł dla nich Adrian! I na miejscu dozna szoku, gdyż okaże się ono wyjątkowo urokliwe! Do tego stopnia, że nawet ciężarna Ada się do niego przekona, mimo iż pierwotnie twardo stanie za ukochanym Danielem.

Ale po obejrzeniu inwestycji w 4008 odcinku "Na Wspólnej" jednak zmieni zdanie i przejdzie na stronę ojca! Jak w tej sytuacji zachowa się Daniel? Czy wówczas także mu się odmieni? A może zostanie przy swoim, przez co jego małżeństwo zawiśnie na włosku i to właśnie z winy Adriana? Tym bardziej, że żona Brzozowskiego nie będzie wiedziała, jakie stanowisko obierze teraz jej mąż!

Problem Daniela z Adrianem sam się rozwiążę w 4009 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak w 4009 odcinku "Na Wspólnej" jasne stanie się podejście Smolnych, którzy mimo wszystko nie będą chcieli budować z nim domu dla swoich dzieci, czym mocno go rozczarują! Ale Adrian i tak się nie podda i postanowi poszukać sobie sponsora, gdzie indziej, gdyż nie będzie chciał rezygnować ze swojego pomysłu. A zwłaszcza, gdy uda mu się znaleźć tak idealne miejsce!

Dlatego w 4009 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie z propozycją do Gwiazdy (Zbigniew Suszyński)! Adrian zaoferuje Przemysławowi współpracę, ale wtedy sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy nieoczekiwanie na miejscu zjawi się także Ilona (Anna Samusionek), która również będzie zainteresowana zakupem gruntu! I wówczas do myślenia o ofercie Baliszewskiego wrócą i Smolni! Jak to się skończy i kto ostatecznie stanie się szczęśliwym posiadaczem ziemi? Tego dowiemy się już niebawem!