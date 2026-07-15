Na Wspólnej. Marta Malikowska dołącza do obsady! Kogo zagra? - ZDJĘCIA

Marta Malikowska jako Ewelina Kalska, żona Grega w "Na Wspólnej"!

Już w 4247 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą na ekranie nową bohaterkę - Ewelinę Kalską, w którą wcieli się dobrze znana widzom TVN, Marta Malikowska. Nic dziwnego, bo fani doskonale pamiętają ją z roli Agaty Strzeleckiej „Kosy” ze "Sakazanej" czy innego hitu HBO "Ślepnąc od świateł", gdzie wcieliła się w postać Marii Pazińskiej „Paziny”.

Ale w 4247 odcinku "Na Wspólnej" zagra już zupełnie inną osobę w kultowym serialu TVN "Na Wspólnej", gdzie zagra żonę Grega Kalskiego, który dopiero co także pojawił się na ekranie. Lekarz dał się poznać jako wybitny kardiochirurg, czym wkupił się w łaski Nalepy (Przemysław Sadowski) czy Kamila (Kazimierz Mazur), a także maniak zdrowego i aktywnego stylu życia, na czym już zdołał przejechać się Adamski (Tomasz Piątkowski). Ale nie tylko on już się na nim poznał, bo prawdziwe oblicze medyka zdołała już poznać i Weronika (Renata Dancewicz).

Kim będzie nowa bohaterka w "Na Wspólnej"?

A pojawienie się Eweliny sprawi, że i fani "Na Wspólnej" zaczną podejrzewać, że z lekarzem jest coś nie tak! Czemu? Wystarczy spojrzeć na powitanie aktorki, które "Na Wspólnej" zamieściło na swoich profilach w mediach społecznościowych. Już na nim widzowie zdążyli zauważyć, że Kalska jest na nim przestraszona, mimo, że wcale nie powiedziała za dużo!

- Dzień dobry. Nazywam się Marta Malikowska, a w Na Wspólnej będę grała Ewelinę Kalską. Ewelina Kaska jest anglistką, żoną Grega Kalskiego, lekarza i mają razem córkę Jagodę - przedstawiła się nowa bohaterka.

Ale to wystarczyło, aby fani "Na Wspólnej" zaczęli snuć teorię o tym, że Greg jest zwykłym przemocowcem, wyżywającym się na żonie. A może nawet i na kobietach, bo przecież i Weronika padła jego ofiarą, gdy Kalski obraził ją za to, że zwróciła mu uwagę, iż zajął jej miejsce na parkingu. Wówczas Roztocka nie podzieliła swojego entuzjazmu wobec nowego lekarza, podobnie z resztą jak i jej siostra Ada (Monika Obara), gdy przez niego musiała ratować Tomasza. Czy zatem kobiety słusznie się na nim poznają?

- Czyżby przemoc domowa? ;

- Może tak być. Albo jakiś inny problem... często ludzie, którzy z pozoru zachowują się idealnie, mają wysokie pozycje, w domu są zupełnie inni;

- Też mam takie podejrzenie, wygląda na zastraszoną;

- Też od razu o tym pomyślałam a zwykle się nie mylę, co do takich proroctw w tym serialu;

- Ten Greg ja pewnie bije ;

- Dokładnie niby taki poukładany, zdrowe nawyki itp, a w domu pewnie kat;

- Też myślę, że ten Greg okaże się przemocowcem;

- Czułam, że z Gregiem będzie coś na rzeczy 🔥🔥;

- W tym wątku wydaje się być jakaś zastraszona przez doktora :D;

- Jestem ciekawa co Greg ma za uszami… 😉;

- Moim zdaniem doktorek ma swoje za uszami. Ewelina jest za bardzo przestraszona i nawet jak miała iść napić się kawy to patrzyła najpierw na Grega. Moim zdaniem to przemocowiec i tylko przy innych sprawia wrażenie ideała. Weronika pierwsza się na nim poznała.

Tak Marta Malikowska wkroczy do "Na Wspólnej" w 4247 odcinku!

Marta Malikowska zadebiutuje już w 4247 odcinku "Na Wspólnej", który TVN wyemituje już w czwartek 16.07.2026 roku. Oczywiście, nieco wcześniej ten odcinek był już dostępny na Playerze, w związku z czym część widzów już miała okazję poznać Ewelinę, która zjawi się u męża w szpitalu, gdy ten zapomni wziąć z domu kanapek. Widok żony mocno zszokuje Grega, ale nie da on tego po sobie poznać Nalepie.

Tak samo jak w 4247 odcinku "Na Wspólnej" Lew nie zauważy, jak kobieta faktycznie jest mocno wystraszona w trakcie ich zapoznania, wspólnej kawy czy nawet zaproszenia na kolację. Nie zdziwi go nawet fakt, że Greg zdziwi się, gdy powie mu, że Weronika może być wobec czegoś na "nie", a Ewelina nie potwierdzi, gdy Kalski spróbuje go przekonać, że i jego żona jest niezależna, czego ona nawet nie skomentuje tylko zakryje swoją twarz! A zatem, teoria widzów będzie mogła okazać się słuszna! Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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