Na Wspólnej, odcinek 4200. Czerski na skraju bankructwa, a Alan znów knuje

Związek bohaterów popularnej produkcji zostanie wystawiony na potężną próbę. W 4200. odsłonie serialu codzienność Czerskich zamieni się w prawdziwy koszmar. Mariusz odkryje, że lada moment straci uprawnienia do wykonywania profesji prawnika. Sytuację drastycznie pogorszy wściekły klient, który zażąda od niego wypłaty gigantycznego zadośćuczynienia w zawrotnej wysokości pięciu milionów złotych. Te dramatyczne wydarzenia mogą doprowadzić bohatera do całkowitego bankructwa i życiowej ruiny.

Alan Novak powraca do "Na Wspólnej". Zaskakująca prośba do Oli

Problemy zawodowe Mariusza to zaledwie początek ogromnych kłopotów tej pary. Na horyzoncie ponownie zarysuje się mroczna postać Alana Novaka. Mężczyzna niespodziewanie nawiąże kontakt z Olą, przekazując jej tragiczną wiadomość o nagłej śmierci swoich rodziców. Przebywający w zamknięciu bohater zwróci się do niej z bardzo nietypowym apelem. Poprosi dawną znajomą o całkowitą organizację ich ceremonii pogrzebowej. Ponowna obecność Novaka w życiu kobiety natychmiast wywoła uzasadnione pytania o jego ukryte motywy i ryzyko zaplanowania kolejnej niebezpiecznej intrygi.

Streszczenie 4200. odcinka "Na Wspólnej". Juliusz konfrontuje się z gangsterem

Nadchodzący epizod dostarczy również potężnych emocji w wątku rodziny Szulców. Przerażeni domownicy zamkną się w mieszkaniu z powodu niebezpiecznego mężczyzny pragnącego zemścić się za sprawę Andżeli. Juliusz zignoruje wszelkie ostrzeżenia Wojtka, opuści bezpieczne schronienie i spotka się bezpośrednio z przełożonym gangstera. Następnie bez cienia strachu ruszy po kobietę, całkowicie ignorując śledzącego go bandytę. W tym samym czasie Czerski będzie przeżywał dramatyczne chwile po bezlitosnej decyzji rzecznika dyscyplinarnego oraz groźbie utraty ogromnego majątku na rzecz Nowińskiego. Ola odbierze kolejne rozpaczliwe telefony z zakładu karnego, gdzie załamany Alan będzie błagał ją o przygotowanie pochówku. Gęsta atmosfera zapanuje także u Jarka, który całkowicie straci cierpliwość do roszczeniowego zachowania Elizy. Konflikt małżonków zauważą nawet ich dzieci, otwarcie prosząc o zawieszenie broni. Sylwia spróbuje przekonać Bartka do natychmiastowego zakończenia toksycznej relacji i wspólnego zamieszkania, jednak Wichrowski bardzo szybko pozbawi ją naiwnych złudzeń. Z kolei Sandra bezwzględnie wykorzysta zajęcia, aby odegrać się na bezbronnej Elizie. Telewizyjna premiera tego odcinka zaplanowana jest na czwartek, 23 kwietnia.

