Nowa czołówka Na sygnale od 733 odcinka! W końcu dodali nowych bohaterów, ale wciąż nie wszystkich - ZDJĘCIA, WIDEO

Tak będzie wyglądać nowa czołówka "Na sygnale" od 733 odcinka!

W pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po wakacjach na widzów będzie czekać spora niespodzianka, gdyż w końcu doczekają się nowej czołówki serialu! I choć mówiło się o niej już od dawna, tym bardziej, że do uwielbianej medycznej produkcji TVP2 zaczęli dołączać nowi bohaterowie, dla których do tej pory jednak nie znaleziono w niej miejsca.

Ale w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej to się zmieni, a czołówka poszerzy się zarówno o tych bohaterów, którzy dołączyli do serialu już jakiś czas temu, a nawet tych, którzy pojawili się stosunkowo niedawno! Ale co ciekawe, wciąż nie będą w niej wszyscy! A zatem, kogo zabraknie?

Kto pojawi się w nowej czołówce "Na sygnale" od 733 odcinka?

Nową czołówkę "Na sygnale" tak jak do tej pory będzie otwierać Wiktor (Wojciech Kuliński)! Ale tuż po nim nie pojawią się Strzeleccy tylko żona Banacha, Anna Reiter (Lea Oleksiak), która zamykała wcześniejszą czołówkę.

I dopiero tuż po Wiktorze i Annie w nowej czołówce pojawią się Martyna (Monika Mazur) z Piotrem (Dariusz Wieteska). A tuż po nich nie wystąpi już Góra (Tomasz Piątkowski) z Nowym (Kamil Wodka) tylko długo wyczekiwana inna para - Britney (Paulina Zwierz) z Alkiem (Adam Turczyk), którzy w końcu dołączą do czołówki!

I tuż po nich w nowej czołówce "Na sygnale" pojawi się niewidziana do tej pory Beata Górska (Justyna Sieniawska), po której pojawi się Artur Góra. A następnie jak wcześniej Nowy, a tuż po nim najdłużej niewidziana tam Basia (Anna Wysocka-Jaworska)!

I wówczas w nowej czołówce "Na sygnale" przyjdzie pora na coraz to nowszych bohaterów - Romka (Izydor Łobacz ), Dobromira Lisieckiego (Kamil Błoch), nieco starszego Beniamina Vicka (Hubert Jarczak) i najmłodszej Róży Potockiej (Adrianna Jagiełło)! I na niej wszystko się skończy! Mimo iż to wcale nie będą wszyscy! A zatem kogo nie będzie?

Kogo zabraknie w nowej czołówce "Na sygnale" od 733 odcinka?

Przede wszystkim w nowej czołówce "Na sygnale" zabraknie Wandy Lisickiej (Anna Lemieszek), co może dziwić, gdyż przecież będzie w niej jej mąż - Benio, a nawet brat Dobromir.

Oprócz tego, w w nowej czołówce "Na sygnale" fani nie zobaczą w niej uwielbianego Zdzisia (Jarosław Gruda) czy dyspozytorów - Adama Wszołka (Konrad Darocha) czy Eli Siemaszko (Aleksandra Kądziołka)!