Na sygnale. Nowa ratowniczka Róża szybko podpadnie Martynie! Dostanie się i Britney - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 733 pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 01.12.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Róża znów mocno podpadnie swoim przełożonym! I choć tym razem już się nie spóźni jak na pierwsze spotkanie z Wiktorem (Wojciech Kuliński), to jednak zjawi się w bazie na styk, a nie jak ratownicy będą mieć to w zwyczaju przed czasem! I to mocno nie spodoba się Martynie!

- Cześć Britney. Róży jeszcze jej nie ma, tak? - spyta Martyna.

- Hejo, pewnie zaraz będzie, ona zawsze jest na styk - odpowie Britney.

W tym momencie w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Martyna już będzie miała dzwonić do nowej ratowniczki, ale ta właśnie radośnie wejdzie do pracy. A co gorsza, nie będzie widzieć nic złego w swoim zachowaniu!

- Cześć! Widzę, że już zwarte i gotowe. A zdążę jeszcze coś zjeść? - rzuci jak gdyby nic Róża, na co ratowniczki tylko wymownie się na siebie spojrzą, a ona rzuci - Tylko nie mówcie, że ktoś zmarł...

Róża zirytuje Martynę w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

I tym w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po wakacjach już wyprowadzi Martynę z równowagi. Do tego stopnia, że Strzelecka zacznie ją przedrzeźniać, ale Róża w pierwszej chwili zupełnie nie zrozumie jej aluzji. Dlatego szefowa przejdzie już do konkretów, ale nawet z tego Potocka nic sobie nie zrobi, czym sprawi, że jej już opadną ręce.

- Zaspałam, korki, zacięłam się w windzie, pomagałam przejść staruszce przez pasy. Nie wiem śmieciarka stanęła na środku drogi. Jest tyle możliwości - odpowie jej Strzelecka.

- Nie kumam - przyzna Potocka.

- Róża, jeżeli dyżur zaczynamy o 8, to znaczy że o 8 ruszamy do pierwszego pacjenta, a nie przychodzimy do pracy. To nie jest biuro - pouczy ją Martyna.

- Myślałam, że ty jako kierownik zespołu przyjmiesz raport od poprzedniej zmiany. A skoro zaczynam dyżur o 8, to czemu mam przychodzić przed 8? - zapyta Potocka.

Ale w tej chwili w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej załamaną Martynę od odpowiedzi wybawi Adam (Konrad Darocha), od którego otrzymają wezwanie.

- 19P, Żelazna 18, gorączka - przekaże dyspozytor.

- Właśnie temu. Powinnyśmy już ruszać na sygnale do pacjenta. Czekam w karetce - powie stanowczo Martyna, po czym wyjdzie.

- Okej, już zagęszczam ruchy - obieca jej Róża na odchodne.

Potocka obrazi Britney w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

Ale wtedy w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po wakacjach wtrąci się jeszcze Britney, która poratuje koleżanką dobrą radą. Tyle tylko, że przyjdzie jej za nią słono zapłacić, gdyż Róża nie daruje sobie uszczypliwości i w jej kierunku, czym mocno ją zszokuje!

- Weź kombinezon, przebierzesz się po drodze - doradzi jej Britney.

- Bez przesady, to tylko gorączka. Poza tym w karetce na sygnale mam się przebierać? - wytknie Potocka.

- Ja się tam i czeszę i nawet maluję paznokcie. Dasz sobie radę - zapewni ją Julka, na co usłyszy w odpowiedzi - I dlatego mówią na ciebie Britney!

Jednak w pierwszym 733 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Róża ostatecznie postanowi się do tego zastosować i weźmie kombinezon w dłoń, po czym wyjdzie, zostawiając Britney w głębokiej zadumie!

- Że co?! - spyta ją zdziwiona.