Na sygnale. Zdradziecki Piotr uratuje małżeństwo z Martyną?! Obieca to ich córce - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 591: Benio namówi pacjenta, by pozwał ojca Wandy. Lisiccy go znienawidzą

Martyna dowie się o romansie Piotra i Karoliny w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach i odwróci się od męża!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach romans Karoliny i Piotra dobiegnie końca, gdy Martyna przyłapie kochanków na gorącym uczynku tuż przed wejściem do Leśnej Góry. Zdradzamy, że Strzelecka wyjdzie na zewnątrz, aby złapać lepszy zasięg w czasie rozmowy z Britney (Paulina Zwierz) i to właśnie dzięki niej, dowie się o niewierności swojego męża, którą jeszcze w późniejszej konfrontacji jego kochanka bezczelnie potwierdzi. Wówczas zrozpaczona Strzelecka postanowi odejść z pracy, tak samo jak chwilę wcześniej uczyni to Wojtasek i przestanie odzywać się do zdradzieckiego męża. Ale Piotr w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej tak łatwo się nie podda, gdyż zda sobie sprawę, że ma zbyt wiele do stracenia! A to dlatego, że w grę wejdzie nie tylko żona, ale i ich wspólna córka!

Strzelecki odrzuci kochankę i wybierze żonę w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Strzelecki odrzuci swoją kochankę, która złoży mu szokującą propozycję. Karolina zaoferuje, aby wyjechali wspólnie za granicę i tam rozpoczęli nowe życie. Tym bardziej, że Wojtasek będzie pewna, że Martyna i tak nie wybaczy mężowi romansu, do czego i jego samego spróbuje przekonać. Ale osiągnie tym tylko odwrotny skutek, gdyż Piotr jej odmówi! A to dlatego, że w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej postawi na rodzinę, którą za wszelką cenę postara się odzyskać. Tyle tylko, że Martyna faktycznie nie będzie chciała o tym słyszeć, gdyż uzna ich małżeństwo za zakończone. Strzelecka będzie miała taki wstręt do męża, że w ogóle nie będzie chciała z nim rozmawiać, a nawet na niego patrzeć. Ale on będzie robił wszystko, aby ją przeprosić i dojść z nią do porozumienia. I zagra przy tym dzieckiem.

Piotr obieca córce, że zawalczy o ich rodzinę w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Piotr przyzna się Lidzi, że popełnił duży błąd i obieca jej, że zrobi wszystko, aby go naprawić. Strzelecki zapewni córkę, że będzie walczył o nią i jej mamę, jak lew i oczywiście tak postąpi!

- Wszystko zepsułem, wiesz? Ale będę walczył o ciebie i o mamę - zapewni córkę Piotr. Ale czy to wystarczy, aby w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Martyna mu jednak wybaczyła i dała jeszcze jedną szansę? Tego dowiemy się już niebawem!