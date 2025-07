Na sygnale. Romek wyleci z bazy w Leśnej Górze? Po skandalu z udziałem ratownika każą Wiktorowi go wyrzucić!

Norbert nagra Romka na wieczorze panieńskim i wrzuci to do sieci w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Romek w końcu umówi się na spotkanie z Norbertem - swoim dawnym prześladowcą z podstawówki, który teraz za wszelką cenę będzie chciał mu zrekompensować wyrządzoną wcześniej krzywdę. I zacznie mocno naciskać na ratownika i to do tego stopnia, że ten w końcu wybierze się z nim do knajpki! Tym bardziej, że mężczyzna tak łatwo nie odpuści i nie da się zbyć, dopóki jego kolega się nie zgodzi! Aż w końcu się doczeka, choć dla Romka to znów wcale nie skończy się dobrze!

A wszystko przez to, że w miejscu, gdzie w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej spotkają się dawni koledzy, jak podaje swiatseriali.interia.pl, będzie akurat odbywał się wieczór panieński, na który obaj panowie także otrzymają zaproszenie. Oczywiście, mężczyźni bez wahania je przyjmą, a Romek na specjalną prośbę pań zacznie nawet tańczyć. Ale wtedy dojdzie do dramatu, gdyż panna młoda nagle zasłabnie, ale ratownik od razu sięgnie po stetoskop i ruszy jej na pomoc, co nagra Norbert, a potem wrzuci do sieci!

Ratownik stanie się gwiazdą Internetu w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach filmik z Romkiem stanie się prawdziwym hitem sieci i dotrze do ogromnej grupy ludzi. W tym także do przełożonych Wiktora, którzy będą oburzeni zachowaniem jego ratownika! Do tego stopnia, że każą mu go nawet zwolnić, gdyż ich zdaniem osobie wykonującej zawód publicznego zaufania po prostu tak nie przystoi. I stąd Banach ratownik od razu wyląduje na dywaniku u swojego przełożonego!

- Chodzi o film z twoim udziałem... Trafił już do szefostwa bazy. Miałem przykrą rozmowę w tej sprawie. Dyrekcja twierdzi, że twoje zachowanie nie licuje z zawodem ratownika. Jeśli brałeś za to pieniądze, to jeszcze gorzej - zacznie Wiktor.

- Primo, nie brałem żadnych pieniędzy. To był akt litości - przyzna Romek.

- Tak mam to tłumaczyć? - dopyta Banach.

Tyle tylko, że Romek w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej zupełnie nie będzie wiedział, czemu, gdyż nie będzie widział w swoim zachowaniu nic złego. Szczególnie, że nie miało to miejsca w godzinach pracy. Jednak dla dyrekcji to będzie wyglądać zupełnie inaczej.

- Sekundo. Dyrekcję, za przeproszeniem, powinno guzik obchodzić, co ja robię w czasie wolnym - uzna ratownik.

- To samo im mówiłem. Ale tańczyłeś ze stetoskopem. Prawnik od razu to wytknął. W ten sposób powiązałeś miejsce pracy z niegodną działalnością - uświadomi go szef stacji.

- Ona źle się poczuła. Badałem ją... - zacznie tłumaczyć się Romek, ale gdy zobaczy minę Wiktora, to natychmiast przestanie dyskutować.

Wiktor zwolni Romka w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Tym bardziej, że w tym momencie w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach zda sobie sprawę, że już nic więcej nie ugra. I od razu przejdzie do meritum i zacznie pytać o konsekwencje, których jednak kompletnie nie będzie się spodziewał!

- Co będzie szefie? Nagana? - zapyta ratownik.

- Nie - odpowie Wiktor.

- Zawieszenie? - kontynuuje Romek.

- Chcą, żebym cię zwolnił - zakomunikuje mu Banach, czym kompletnie go zaskoczy!

Czy w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Wiktor faktycznie wyrzuci Romka z bazy w Leśnej Górze? Czy to będzie koniec ratownika? Wszystkich fanów uspokajamy, gdyż tak się nie stanie! A wszystko przez to, że Izydor Łobacz wciąż jest na planie serialu i nagrywa dla widzów nowe odcinki, a zatem widzowie mogą być spokojnie, gdyż dalej będą mogli oglądać go w bazie w Leśnej Górze! Szczególnie, że i Wiktorowi nie będzie zależeć na tym, aby go zwalniać i to nie tylko z powodu braków kadrowych, ale faktu, że jest bardzo dobrym ratownikiem!

