Na sygnale, odcinki 879-883. Poważne oskarżenia, walka o życie i gościnny występ w najnowszych odcinkach - ZDJĘCIA

Britney w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Patrycja ostrzega ratowniczkę w odcinku 879 "Na sygnale"

W 879. epizodzie popularnej produkcji medycznej Britney ponownie spotka Patrycję, której wcześniej udzieliła wsparcia w porcie lotniczym. Szybko wyjdzie na jaw, że kobieta padła ofiarą brutalnych przestępców. Przetrzymywana siłą, dotkliwie pobita i nafaszerowana skopolaminą dziewczyna po uwolnieniu będzie znajdować się na skraju załamania nerwowego. Rozpozna jednak Julkę i natychmiast zaalarmuje ratowniczkę medyczną, że to właśnie ona może stanowić kolejny cel bezwzględnych oprawców.

"-Gdzie to jest? Co z tym zrobiłaś?! [...] Do ciebie też przyjdzie..."

Niedługo potem przerażona Patrycja ze szczegółami zrelacjonuje Britney cały dramatyczny przebieg wydarzeń na terenie szpitala.

Emocjonalne dylematy w 880. odcinku "Na sygnale". Romek nie potrafi wyznać prawdy Eli

Akcja 880. odcinka skupi się wokół wyczerpującego dyżuru, po którym Romek zainicjuje kolejne spotkanie z Elą. Mężczyzna będzie za wszelką cenę maskował swoje głębokie uczucia względem redakcyjnej koleżanki. Niestety, zaplanowana przez niego konwersacja przybierze zupełnie nieoczekiwany obrót, znacznie krzyżując jego początkowe zamiary.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1927: Natalka na randce z innym? Bezpośredni Mikołaj rozwali jej związek z Adamem Karskim? - ZDJĘCIA

Pęknięta kapsułka i atak na ratowników. Walka o życie przemytnika w 881. odcinku "Na sygnale"

Wydarzenia w 881. odsłonie serialu przyniosą kolejne spotkanie Britney z niebezpiecznym Aleksandrem. To właśnie ten napastnik odpowiada za wcześniejsze krzywdy wyrządzone Patrycji.

"- Ja go skądś kojarzę… Lotnisko! Próbował wcisnąć dziewczynie pluszaka!"

Sytuacja błyskawicznie stanie się dramatyczna, gdyż przemytnik będzie transportował we własnym ciele niedozwolone substancje. Pęknięcie jednego z połkniętych pakunków zmusi ekipę doktora Góry do natychmiastowej walki o uratowanie pacjenta przed śmiertelnym zatruciem. Zaledwie kilka godzin później Alek i Julka padną ofiarą brutalnej napaści fizycznej, a w centrum wydarzeń ponownie pojawi się postać znana jako "Doktor Mafia".

Zaskakująca diagnoza doktora Banacha. Ciąża Mileny w najnowszych odcinkach "Na sygnale"

Wtorkowa odsłona serialu ukaże spotkanie Wiktora z Mileną (w tę postać wciela się Magdalena Góźdź). Kobieta spotykała się z Czarkiem tuż przed jego podróżą do Holandii. Niewyjaśnione pogorszenie stanu zdrowia przyjaciółki syna skłoni doktora Banacha do przeprowadzenia natychmiastowych badań. Wyniki testów medycznych jednoznacznie potwierdzą, że Milena oczekuje narodzin dziecka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kolejny ślub w M jak miłość. Ewelina i Michał pobiorą się, ale wesele zmieni się w katastrofę. Wszystko przez nią! - ZDJĘCIA

882. odcinek "Na sygnale". Wiktor Banach przygotowuje się do roli dziadka, a stacja mierzy się z hejtem

W 882. odcinku doktor Banach poinformuje swojego syna o błogosławionym stanie jego dawnej partnerki, a następnie złoży dziewczynie kolejną wizytę. Lekarz powoli zacznie oswajać się z myślą, że niebawem na świecie pojawi się jego wnuk.

Środowy dyżur przyniesie załodze stacji pogotowia fatalne wieści z przestrzeni wirtualnej. Ratownicy natrafią w internecie na zmasowaną falę negatywnych opinii i fałszywych skarg na ich pracę. Główne podejrzenia o autorstwo szkalujących wpisów padną na byłego pracownika, który już wcześniej próbował zniszczyć ich reputację.

Zaskakujące widzenie w więzieniu i gościnny występ youtubera w 883. odcinku "Na sygnale"

Epizod numer 883 przedstawi próbę nawiązania kontaktu z osadzonym Miłoszem. Piotr spróbuje odwiedzić go w zakładzie karnym, jednak więzień kategorycznie odrzuci tę propozycję, żądając wyłącznie widzenia z Basią oraz Martyną. Strzelecki błyskawicznie zareaguje na te prowokacyjne warunki osadzonego.

"- Po traumie, którą im zafundował? O mało ich nie zabił! (...) Nie ma mowy! Jeśli chce, może rozmawiać ze mną!"

Reakcja ukochanej całkowicie zbije go jednak z pantałyku, ponieważ kobieta bez wahania zadeklaruje chęć bezpośredniej konfrontacji z dawnym oprawcą.

"- Skopiemy mu tyłek! Powiedz tylko gdzie i kiedy!"

W międzyczasie ekipa pogotowia zostanie wezwana do nieodpowiedzialnego twórcy internetowego. Mężczyzna odpali materiały pirotechniczne, ryzykując utratę życia i zdrowia dla zdobycia popularności w sieci. Zgodnie z oficjalnymi materiałami prasowymi, epizod wzbogaci specjalny gościnny występ prawnika Marcina Kruszewskiego, szerzej znanego widzom z edukacyjnego profilu "Prawo Marcina".

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Koniec sezonu coraz bliżej. Przerwa w emisji zacznie się wcześniej niż w zeszłym roku?