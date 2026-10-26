Na sygnale, odcinek 944: Martyna wyjedzie z nowym szefem. Podejrzany Łukasz zaprosi ją na jacht. Będzie miał złe zamiary! - ZDJĘCIA

Niebezpieczna znajomość Martyny z Łukaszem Piskorzem w "Na sygnale"

Paweł Ławrynowicz dołączył do obsady "Na sygnale" na początku września i od razu stało się jasne, że nowy bohater namiesza w życiu Martyny Strzeleckiej! Niecodzienna propozycja zawodowa, którą Martyna dostała od Łukasza Piskorza zacznie coraz bardziej wpływać na jej małżeństwo z Piotrem i pracę ratowniczki w bazie w Leśnej Górze.

Biznesmen Łukasz, dyrektor firmy produkcyjnej leki i suplementy diety, którego Martyna poznała w 934 odcinku "Na sygnale" podczas jednej z akcji, od początku był pod wrażeniem ślicznej ratowniczki. Nie tylko jej umiejętności, ale przede wszystkim urody! Po to odnalazł Martynę w szpitalu w Leśnej Górze, by skusić ją propozycją pracy. Doskonale podszedł żonę Piotra komplementami, jak imponuje mu jej wiedza medyczna, urok i kultura osobista. Dlatego zatrudnił ją w swojej firmie jako "konsultantkę medyczną".

Tak Łukasz w "Na sygnale" podszedł Martynę, by dla niego pracowała

Dlaczego Martyna w "Na sygnale" tak szybko zgodziła się na pracę dla Łukasza? Bo przekonał ją, że wprowadza na rynek innowacyjne leki i suplementy diety, w tym preparat, który może okazać się cudownym lekarstwem dla chorych na Alzheimera. Jak zapewnił Martynę badany lek u ponad 80. proc. chorych polepszył funkcje motoryczne, nastrój i zmniejszył dezorientację.

Ale za pracą Martyny w firmie Łukasza kryje się coś więcej. Często wyjazdy i służbowe imprezy, czyli tzw. "panele eksperckie".

Martyna podrywana przez Łukasza na imprezie w hotelu w 944 odcinku "Na sygnale"

Właśnie podczas jednej z takich imprez w luksusowym hotelu w 944 odcinku "Na sygnale" Martyna uratuje jednemu z gości życie. Nowy szef będzie Strzelecką oczarowany do tego stopnia, że zacznie otwarcie ją podrywać. Nie zważając na to, że ratowniczka jest mężatką. Dyrektor firmy medycznej znów zasypie Martynę komplementami. A nawet zaprosi ją do swojego pokoju!

- Wow, pięknie wyglądasz… Jak ty to robisz, że masz taką sylwetkę? Zapraszam na drinka! Mam tu fajny pokój z widokiem, możesz się odświeżyć, zrelaksować...

Kilka godzin później Martyna w 944 odcinku "Na sygnale" usłyszy kolejną propozycję od Łukasza. Tym razem wyjazdu na jacht nad Morze Bałtyckie.

- Za dwa tygodnie mamy duże sympozjum w Sopocie! Dwa dni na luksusowym jachcie, szampan, jacuzzi, pełen wypas... Jesteś zaproszona!

- Dwa dni? Nie wiem, czy mogę…

- Nie może cię zabraknąć! I koniecznie weź strój kąpielowy - Łukasz wyraźnie będzie liczył na coś więcej.

Piotr przejrzy zamiary Łukasza wobec Martyny w 945 odcinku "Na sygnale"

Na wieść o wyjeździe Martyny z szefem w 945 odcinku "Na sygnale" Piotr wybuchnie zazdrością. Nie spodoba mu się, że żona chce spędzić dwa dni na jachcie z szefem. Nie uwierzy, że chodzi o "zwykłą" konferencję o przyszłości medycyny! Ale Martyna oznajmi Piotrkowi, że to tylko praca i nie pozwoli sobie podciąć skrzydeł. Między Strzeleckimi dojdzie do kłótni.

- Jasne! Picie szampana na jachcie to praca? I czemu akurat ty?!

- Dziękuję, że tak we mnie wierzysz…

- Nie widzisz, że on chce cię kupić?! - Piotr przejrzy zamiary Łukasza, słusznie podejrzewając, że biznesmen chce uwieść jego żonę!

Szczęśliwie Martyna i Piotr pogodzą się w 945 odcinku "Na sygnale" i szczerze ze sobą porozmawiają. Co jednak nie oznacza, że Strzelecka zrezygnuje z wyjazdu na jacht z szefem!

- Zachowałem się jak buc. Ja po prostu... jestem o ciebie zazdrosny!

- Wiem, ja też przepraszam... To będzie tylko ten jeden raz i kończę z tym! Jachty wcale mnie nie kręcą... Wolę karetkę! A ten Łukasz… Może i jest przystojny, ale wcale mi się nie podoba...

- Co znaczy, że jest „przystojny”?

- Żartuję! Jest brzydki jak noc! Paskudny, obleśny... Wstrętny!!! - oceni Martyna, choć wcale nie będzie tak myślała o Łukaszu.

Kiedy 944 odcinek "Na sygnale" w TVP2?

Odcinek 944 "Na sygnale" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 22.20 w TVP2.

Na sygnale. Nowa baza ratowników w Leśnej Górze. Tak wygląda po remoncie