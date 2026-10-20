Na sygnale, odcinek 941: Martyna wystroi się do nowej pracy! Piotr nie ukryje zazdrości - ZDJĘCIA

Martyna w 941 odcinku "Na sygnale" zacznie nową pracę u Łukasza

W 941 odcinku "Na sygnale" Martyna po raz pierwszy pojawi się w firmie Łukasza już nie jako ratowniczka z pogotowia, ale profesjonalna konsultantka. Piskorz wcześniej przedstawi jej bardzo kuszącą propozycję udziału w projekcie związanym z nowym lekiem na chorobę Alzheimera. Dla Strzeleckiej będzie to szansa nie tylko na zupełnie inne zarobki, ale też na wykorzystanie medycznego doświadczenia poza karetką. Nowe obowiązki szybko okażą się znacznie bardziej eleganckie i biznesowe niż codzienność, do której Martyna była przyzwyczajona w bazie.

Już pierwszego dnia Łukasz rzuci ją na głęboką wodę. W 941 odcinku "Na sygnale" Martyna weźmie udział w zorganizowanej przez niego konferencji prasowej, dlatego będzie chciała wyglądać odpowiednio do okazji. Wystroi się więc jak dawno nie - założy elegancką czarną sukienkę i szpilki, zrobi wyraźniejszy makijaż i kompletnie zmieni swój codzienny wizerunek.

Piotr w 941 odcinku "Na sygnale" nie będzie w stanie ukryć zazdrości na widok żony

Zmiana Martyny nie umknie oczywiście Piotrowi. W 941 odcinku "Na sygnale" Strzelecki zobaczy żonę przygotowaną do pierwszego dnia w nowej pracy i natychmiast zwróci uwagę na to, jak bardzo różni się od Martyny, którą każdego dnia ogląda w ratowniczym uniformie. Elegancka sukienka, szpilki i makijaż zrobią swoje, ale Piotr nie będzie mógł po prostu cieszyć się z tego, jak pięknie wygląda jego żona. W jego głowie bardzo szybko pojawi się bowiem Łukasz.

Strzelecki doskonale będzie wiedział, dla kogo Martyna tak się przygotowała i z kim spędzi dużą część dnia. Oczywiście chodzi przede wszystkim o jej nowe obowiązki i konferencję, ale Piotr już wcześniej zauważy, że relacja jego żony z Piskorzem zaczyna wykraczać poza zwykłe zawodowe kontakty.

- Ty tam idziesz w roli ratowniczki czy modelki? - No mówiłam ci, że to jest konferencja w drogim hotelu. Nie pójdę przecież w dresie. - W tych szpilkach chyba nikogo nie uratujesz. - Ja tam nie idę jako obstawa medyczna tylko jako konsultantka.

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Martyna w 941 odcinku "Na sygnale" zrobi w nowej pracy ogromne wrażenie

Dla Martyny w 941 odcinku "Na sygnale" będzie to przede wszystkim ważny zawodowy dzień. Strzelecka znajdzie się w zupełnie innym środowisku niż baza ratowników, a udział w konferencji prasowej pokaże, że Łukasz od początku traktuje ją jako istotną część swojego projektu. Nie będzie to więc dodatkowe zajęcie polegające na kilku konsultacjach od czasu do czasu. Piskorz zacznie wprowadzać Martynę w świat dużego biznesu i od początku postawi ją w centrum wydarzeń.

Kiedy 941 odcinek "Na sygnale"?

941 odcinek "Na sygnale" pod tytułem "Tchórz" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 21.50 w TVP2.