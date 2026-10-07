Na sygnale, odcinek 935: Karolina i Romek spędzą razem namiętną noc! Poranek szybko zamieni się w katastrofę - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-10-07 8:16

W 935 odcinku "Na sygnale" relacja Karoliny (Klaudia Janas) i Romka (Izydor Łobacz) wreszcie nabierze naprawdę gorącego tempa! Ratownicy spędzą razem namiętną noc, a o poranku żadne z nich nie będzie chciało szybko kończyć romantycznego spotkania. Wszystko będzie wskazywało na to, że między nimi rodzi się coś znacznie poważniejszego niż zwykły flirt. Niestety ich dobry humor nie potrwa długo. W najmniej odpowiednim momencie pojawi się Alek (Adam Turczyk), który skutecznie zepsuje zakochanym plany. Jeszcze chwilę wcześniej Karolina i Romek będą chcieli nacieszyć się sobą przez cały poranek, ale obecność kolegi błyskawicznie sprowadzi ich na ziemię...

Karolina w 935 odcinku "Na sygnale" przyjdzie do Romka wieczorem. Tak zacznie się ich namiętna noc

W 935 odcinku "Na sygnale" Karolina i Romek będą już o krok dalej niż podczas wcześniejszych nieśmiałych prób zbliżenia. Jeszcze w 934 odcinku wszystko zacznie się od dramatycznego dyżuru. Karolina razem z Belmondziakiem będzie ratowała pacjenta z udarem, który popadnie w konflikt z gangiem motocyklistów. Agresywni mężczyźni wyładują złość na ratownikach oraz karetce.

Gdy Romek dowie się o ataku, natychmiast ruszy Karolinie i koledze na pomoc. Wieczorem emocje wcale nie opadną. To właśnie wtedy Karolina pojawi się u Romka w domu. W 935 odcinku "Na sygnale" okaże się, że Karolina została u Romka na noc. I bynajmniej nie będzie to zwykła koleżeńska wizyta.

Po namiętnej nocy w 935 odcinku "Na sygnale" nie będą chcieli się rozstawać! Zaplanują cały poranek razem

W 935 odcinku "Na sygnale" rano nie pojawi się niezręczność ani żal po wspólnie spędzonej nocy. Wręcz przeciwnie. Karolina i Romek będą chcieli zostać razem jak najdłużej. Romek nie będzie chciał szybko odprowadzać Karoliny do drzwi, a ona również nie będzie miała ochoty natychmiast wracać do codzienności. W 935 odcinku "Na sygnale" dostaną więc chwilę, żeby poczuć się jak prawdziwa para.

Dla Karoliny może być to szczególnie ważny moment. Ma za sobą wyjątkowo skomplikowaną historię z Piotrem (Dariusz Wieteska), z którym wcześniej wdała się w romans, choć ratownik był mężem Martyny (Monika Mazur). Tamta relacja zakończyła się ogromnym skandalem, kiedy Strzelecka zobaczyła ich pocałunek.

Alek w 935 odcinku "Na sygnale" zepsuje wszystko! Romantyczny poranek szybko zamieni się w katastrofę

W 935 odcinku "Na sygnale" Karolina i Romek nie nacieszą się spokojem tak długo, jak planowali. Na ich drodze stanie Alek. Na razie zapowiedzi nie zdradzają dokładnie, w jaki sposób Alek wkroczy w ich romantyczną atmosferę. Nie wiadomo więc, czy po prostu zjawi się w najmniej odpowiednim momencie, czy jego zachowanie wywoła większe zamieszanie. Jedno jest pewne: dla Karoliny i Romka będzie to koniec spokojnego poranka.

Kiedy 935 odcinek "Na sygnale" w TVP2? 

Odcinek 935 "Na sygnale" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026 roku o godzinie 21:50 na kanale TVP2.

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