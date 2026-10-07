Na sygnale, odcinek 935: Karolina i Romek spędzą razem namiętną noc! Poranek szybko zamieni się w katastrofę - ZDJĘCIA

Karolina w 935 odcinku "Na sygnale" przyjdzie do Romka wieczorem. Tak zacznie się ich namiętna noc

W 935 odcinku "Na sygnale" Karolina i Romek będą już o krok dalej niż podczas wcześniejszych nieśmiałych prób zbliżenia. Jeszcze w 934 odcinku wszystko zacznie się od dramatycznego dyżuru. Karolina razem z Belmondziakiem będzie ratowała pacjenta z udarem, który popadnie w konflikt z gangiem motocyklistów. Agresywni mężczyźni wyładują złość na ratownikach oraz karetce.

Gdy Romek dowie się o ataku, natychmiast ruszy Karolinie i koledze na pomoc. Wieczorem emocje wcale nie opadną. To właśnie wtedy Karolina pojawi się u Romka w domu. W 935 odcinku "Na sygnale" okaże się, że Karolina została u Romka na noc. I bynajmniej nie będzie to zwykła koleżeńska wizyta.

Po namiętnej nocy w 935 odcinku "Na sygnale" nie będą chcieli się rozstawać! Zaplanują cały poranek razem

W 935 odcinku "Na sygnale" rano nie pojawi się niezręczność ani żal po wspólnie spędzonej nocy. Wręcz przeciwnie. Karolina i Romek będą chcieli zostać razem jak najdłużej. Romek nie będzie chciał szybko odprowadzać Karoliny do drzwi, a ona również nie będzie miała ochoty natychmiast wracać do codzienności. W 935 odcinku "Na sygnale" dostaną więc chwilę, żeby poczuć się jak prawdziwa para.

Dla Karoliny może być to szczególnie ważny moment. Ma za sobą wyjątkowo skomplikowaną historię z Piotrem (Dariusz Wieteska), z którym wcześniej wdała się w romans, choć ratownik był mężem Martyny (Monika Mazur). Tamta relacja zakończyła się ogromnym skandalem, kiedy Strzelecka zobaczyła ich pocałunek.

Alek w 935 odcinku "Na sygnale" zepsuje wszystko! Romantyczny poranek szybko zamieni się w katastrofę

W 935 odcinku "Na sygnale" Karolina i Romek nie nacieszą się spokojem tak długo, jak planowali. Na ich drodze stanie Alek. Na razie zapowiedzi nie zdradzają dokładnie, w jaki sposób Alek wkroczy w ich romantyczną atmosferę. Nie wiadomo więc, czy po prostu zjawi się w najmniej odpowiednim momencie, czy jego zachowanie wywoła większe zamieszanie. Jedno jest pewne: dla Karoliny i Romka będzie to koniec spokojnego poranka.

Kiedy 935 odcinek "Na sygnale" w TVP2?

Odcinek 935 "Na sygnale" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026 roku o godzinie 21:50 na kanale TVP2.

Na sygnale ZWIASTUN. Beata dołączy do ekipy ratowników. Nowy już do nich nie wróci?

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