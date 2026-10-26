M jak miłość, odcinek 1955: Pierwszy raz Martyny i Jakuba. Tylko jej wyzna, jak sprawdził się Karski w łóżku

Pierwszy raz Martyny i Jakuba w 1955 odcinku "M jak miłość"

W 1955 odcinku "M jak miłość" Martyna nie będzie już mogła udawać, że jej relacja z Jakubem to wyłącznie przyjaźń. Zresztą od jakiegoś czasu czuć, że miedzy tą dwójką jest poważna chemia, a nawet miłosne uniesienia! Po wspólnie spędzonej nocy lekarka spotka się z Agatą i właśnie jej zdradzi, jak mocno przeżyła to, co zaszło między nią a Karskim.

Martyna tylko Agacie powie jaki Karski jest w łóżku

Do pewnego momentu Martyna i Jakub próbowali utrzymywać przyjacielskie relacje, choć między nimi coraz wyraźniej pojawiało się przywiązanie. Oboje mieli za sobą trudne doświadczenia, a bliskość mogła wydawać się ryzykowna. Teraz jednak ich znajomość zacznie zmierzać w stronę romansu. Czy noc z Karskim sprawi, że Martyna pozwoli sobie na uczucia, przed którymi wcześniej się broniła?

Martyna w 1955 odcinku "M jak miłość" tylko Agacie wyzna, jak było podczas intymnej schadzki z Karskim. Wspomni o "prawdziwym trzęsieniu ziemi", a zachwyt będzie widoczny gołym okiem!

Jakub nadal nie wie, że jest ojcem Zosi. Prawda przekreśli dalszy romans z Martyną?

Wszystkie uczuciowe komplikacje Martyny i Jakuba mają jednak drugie dno. Karski wciąż nie wie, że jest biologicznym ojcem Zosi, córki Kasi (Paulina Lasota). Kasia sfałszowała wyniki testu na ojcostwo, by Mariusz (Mateusz Mosiewicz) uwierzył, że to on jest ojcem dziewczynki. Jakub pozostaje więc nieświadomy prawdy, która może całkowicie zmienić jego życie. Jednak śledztwo Jakuba i coraz bardziej zawiła sytuacja prowadzą do rychłego odkrycia prawdy o prawdzie na temat ojcostwa.

Jeśli relacja Martyny i Karskiego rzeczywiście przerodzi się w związek, tajemnica dotycząca Zosi może jeszcze bardziej skomplikować ich przyszłość. Przecież detektyw marzył o rodzinie, a o Kasi nie mógł zapomnieć jeszcze długo po końcu związku. Na razie Martyna będzie miała za sobą noc, o której zdecyduje się opowiedzieć tylko Agacie, a Jakub nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, jak wiele niewiadomych wciąż kryje się w jego życiu.