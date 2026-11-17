Franek ucieknie od Doroty i Bartka w 1958 odcinku "M jak miłość"

Kłamstwo Doroty i Bartka w 1958 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do ucieczki Franka z siedliska. Syn Lisieckich będzie pewien, że ukrywają przed nim coś, co dotyczy jego ojczyma Malickiego. Jedyną osobą, której powie o swoich podejrzeniach, będzie Hania (Wiktoria Basik).

- To się ciągnie już od tamtego SMS-a od ojczyma… Wczoraj ciocia wróciła późno, nakręcona, od tej pory się kłócą... Mój ojczym chyba chce im sprzedać jakąś tajemnicę, która mnie niby dotyczy - zwierzy się przyjaciółce Franek.

Pełen żalu syn Doroty i Bartka w 1958 odcinku "M jak miłość" ucieknie z domu i pojedzie do Warszawy, by przeprowadzić śledztwo razem z Hanią, która ich wypad sprytnie zaplanuje.

- Dzisiaj są urodziny Anki, powiem mamie, że do niej idę! A ty powiesz cioci, że jesteś ze mną. Kłamstwo doskonałe zawsze ma w sobie element prawdy!

- Ty to jesteś niezła…

- Policyjne dziecko, znam wszystkie sztuczki! Autobus mamy za pół godziny!

- Będę tego żałował…

Franek wróci do dawnego domu w 1958 odcinku "M jak miłość" i wypyta sąsiadkę o zmarłą matkę

W Warszawie Franek i Hania w 1958 odcinku "M jak miłość" pójdą pod dawny adres, do mieszkania, gdzie mieszkał z ojczymem zwyrodnialcem, by porozmawiać ze znajomą sąsiadkę o zmarłej matce.

- Twoja mama była bardzo dobrą kobietą. Zawsze każdemu pomogła… Sama nie miała łatwego życia z tym łajdakiem! Przepraszam, że to powiedziałam...

- Nie szkodzi...

- Ale mama bardzo cię kochała i zanim nie zaczęła chorować, była najlepszą mamą na świecie

- Potem też... Myśli pani, że jest coś o czym mama nie zdążyła mi powiedzieć? Coś ważnego?

- Nie mam pojęcia... - sąsiadka okłamie Franka, bo będzie wiedziała o wiele więcej.

Sąsiadka ukryje prawdę o matce Franka w 1958 odcinku "M jak miłość"! Urodziła go 16-letnia Laura

Wieczorem w 1958 odcinku "M jak miłość" sąsiadka zmarłej matki Franka i jego ojczyma nadal będzie myśleć o wydarzeniach sprzed lat i w końcu znajdzie pamiątkowe zdjęcie: portret „Laury”, który ukrywa przed chłopcem. To 16-latka, która urodziła Franka, ale go oddała zaraz po porodzie.

- Jedna urodziła, druga wychowała...

Tajemnicza dziewczyna ze zdjęcia to biologiczna matka Franka, o której Lisieccy nic nie wiedzą.

Franek oskarży Dorotę i Bartka o kłamstwo w 1958 odcinku "M jak miłość"

Kiedy później w 1958 odcinku "M jak miłość" Franek wróci do Grabiny, będzie gotów na konfrontację z nowymi rodzicami.

- Jeszcze wziąłeś ze sobą Hanię?

- I nas okłamałeś? A wy to możecie kłamać, tak? Pojechałem do domu! Chciałem się czegoś dowiedzieć, bo wy mi niczego nie mówicie! Wiem, że jest jakaś gruba afera z moim ojczymem! Gdybyście mnie nie okłamywali, nigdzie nie musiałabym jechać!

Do Lisieckich w 1958 odcinku "M jak miłość" dotrze, że muszą powiedzieć synowi, czego dowiedzieli się od Malickiego. Dorota i Bartek zaproponują Frankowi, że wynajmą detektywa, by poznać prawdę o przeszłości chłopca.

- Twój ojczym twierdzi, że ma nam coś do wyjawienia i zażądał spełnienia pewnych warunków... - zacznie Dorota.

- Niech zgadnę? Chce kasy!

- I to dużej kasy. Ja myślę, że to jest zmyłka i tam nie ma żadnej tajemnicy...

- Ale postanowiliśmy, że jeśli ty tego będziesz chciał, to spróbujemy inaczej dowiedzieć się, o co chodzi - zapewni Dorota.

- No jasne, że chcę!

- W takim razie zadzwonimy do naszego znajomego detektywa - dokończy Bartek.

- A jak się czegoś dowie, to mi powiecie? Słowo...

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki