Basia i Agnes uknują plan. Chcą doprowadzić do spotkania rodziców w 1958 odcinku "M jak miłość"

Córki Rogowskiego nie będą mogły pogodzić się z tym, jak potoczyły się sprawy między Marysią a Arturem. Lekarz wyprowadził się z domu po zdradzie, a Marysia nie zamierzała dawać mu kolejnej szansy. Basia szczególnie mocno przeżyła odejście ojca, dlatego razem z Agnes postanowi spróbować czegoś, co być może pozwoli zbliżyć skłóconych małżonków. Siostry uznają, że najlepszym sposobem będzie sprowadzenie Artura do Grabiny pod niewinnym pretekstem. Pomysł pojawi się podczas rozmowy dziewczyn na ganku. Agnes będzie chciała wykorzystać stan zdrowia babci Barbary (Teresa Lipowska) i zasugeruje, że przydałaby się jej konsultacja lekarska. Basia początkowo nie zrozumie, do czego zmierza siostra. Szybko jednak połączy fakty i domyśli się, że chodzi o ściągnięcie taty do domu...

- A wiesz gdzie jest mama? - zapyta Basia Agnes.

- Poszła pobiegać.

- Oh, odkąd wróciła z tego spa, faktycznie nie odpuszcza. Byłaś u babci?

- Tak, jest trochę osłabiona i to już któryś dzień i tak myślę żeby poprosić tatę żeby wpadł i ją zbadał...

Marysia przyłapie córki na spiskowaniu w 1958 odcinku "M jak miłość"

- Mama jest w domu. Oszalałaś? – rzuci Basia, ale po chwili załapie, o co naprawdę chodzi. - Aaa... Chyba że...

- Cześć dziewczyny - przywita się nagle Marysia. - Co wy kombinujecie? - od razu zauważy, że coś jest nie tak.

Dziewczyny nie zdążą więc spokojnie dopracować swojego pomysłu. Marysia szybko wyczuje, że córki coś przed nią ukrywają. Nie będzie jednak miała pojęcia, że ich intryga dotyczy właśnie Artura i próby doprowadzenia do spotkania rodziców.

Artur pojawi się w Grabinie. Basia z Agnes nie przewidzą wszystkiego

Ostatecznie Artur rzeczywiście przyjedzie do domu Mostowiaków, przekonany, że Marysia wie o jego wizycie. Kiedy jednak wejdzie do domu i zobaczy żonę, szybko okaże się, że spotkanie wcale nie było tak przypadkowe, jak mogłoby się wydawać. Marysia będzie zaskoczona jego obecnością, a Basia i Agnes nie będą już mogły udawać, że nie miały z tym nic wspólnego. Skłóceni Rogowscy wymienią wymowne spojrzenia, widać będzie doskonale, że wiedzą o rzekomym zbiegu okoliczności. Na szczęście żadne nie rozkręci afery i nie okaże jawnych pretensji wobec zachowania Agnes i Basi.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.