Na sygnale, odcinek 883: 7-latek strzela do ojca, a youtuber odpala fajerwerk w odbycie

O czym opowiada serial "Na sygnale"?

Telewizyjna Dwójka od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z zapartym tchem śledzą pełną napięcia pracę załogi pogotowia ratunkowego. Produkcja ukazuje dramatyczną walkę o ludzkie życie w najbardziej skrajnych okolicznościach. Trzynasty sezon telewizyjnego hitu przynosi kolejne zaskakujące zwroty akcji. Tym razem przedstawiamy szczegółowy opis wydarzeń z 883. odsłony medycznego formatu, którą stacja wyemituje w trzecim tygodniu kwietnia.

Streszczenie 883. odcinka "Na sygnale". Zaskakujące wezwanie Piotra i Alka

Najnowsza odsłona przynosi powrót wątku osadzonego w zakładzie karnym Miłosza. Załoga pogotowia planuje konfrontację z mężczyzną, jednak ten zgadza się wyłącznie na spotkanie w towarzystwie Martyny oraz Basi. Prawdziwy dramat rozgrywa się podczas dyżuru Piotra i Alka, którzy interweniują przy bardzo nietypowym i niebezpiecznym zdarzeniu. Medycy muszą pomóc internetowemu twórcy, który w ramach wyzwania umieścił fajerwerk w odbycie, co stwarza bezpośrednie zagrożenie wybuchem. Sytuacja wymyka się spod kontroli do tego stopnia, że przerażona matka pacjenta doznaje zawału serca. Równolegle Basia z Martyną przyjmują mrożące krew w żyłach zgłoszenie od siedmioletniego chłopca, który podczas rozmowy telefonicznej przyznaje się do zastrzelenia własnego ojca.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinek 4195: Chwila ulgi Krystyny kończy się dramatycznym zatrzymaniem akcji serca na oczach przerażonej córki - ZDJĘCIA

Kiedy premiera 883. odcinka "Na sygnale" w TVP2?

Fani medycznej produkcji nie będą musieli długo czekać na rozwiązanie tych szokujących wątków. Stacja TVP2 zaplanowała telewizyjną premierę 883. odcinka na środę, 15 kwietnia 2026 roku. Epizod z potężną dawką akcji zagości na ekranach punktualnie o godzinie 22:20.

Obsada "Na sygnale" w najnowszym epizodzie. Kto zagrał?

Za stworzenie wciągającej historii i rozpisanie nietypowych przypadków medycznych w tym epizodzie odpowiada scenarzysta Kacper Szymon. Na ekranie w charakterystycznych czerwonych strojach ratowników ponownie pojawią się ulubieńcy widzów. W obsadzie znaleźli się między innymi Monika Mazur, Anna Wysocka-Jaworska, Justyna Sieniawska oraz Dariusz Wieteska. Aktorską stawkę uzupełniają Adam Turczyk i Paulina Zwierz.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1926: Artur wymknie się do Joanny! Takim wymysłem zaskoczy już nawet Marysię - ZDJĘCIA

Nowy harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale"

Startująca jesienią 2025 roku trzynasta seria medycznego hitu początkowo wiązała się z dużymi zmianami w ramówce. Pierwotnie publiczny nadawca emitował produkcję przez cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Władze Telewizji Polskiej bardzo szybko wycofały się z tego pomysłu, modyfikując rozkład zaledwie po czternastu dniach. Chociaż zrezygnowano z jednego dnia emisji, dołożono dodatkowy epizod, dzięki czemu sympatycy formatu mogą śledzić aż pięć nowych odcinków tygodniowo. Obecnie produkcję można oglądać w następujących pasmach:

W poniedziałki widzowie otrzymują podwójną dawkę emocji o godzinach 21:55 oraz 22:20.

We wtorki stacja przygotowała jeden odcinek pokazywany o 21:55.

W środy fani ponownie mogą liczyć na dwa epizody, emitowane odpowiednio o 21:55 i 22:20.