Na sygnale, odcinek 882. Martyna i Piotr odkrywają tożsamość swojego prześladowcy

Dramatyczne akcje i tajemnica w 882. odcinku "Na sygnale"

Popularny serial medyczny "Na sygnale", nadawany na antenie TVP2, niezmiennie przyciąga przed telewizory rzesze widzów, ukazując trudną codzienność ratowników medycznych. Produkcja budzi ogromne emocje, angażując fanów w życiowe perypetie bohaterów. Przed nami kolejny epizod 13. sezonu. Co tym razem spotka załogę karetki? Oto szczegółowe streszczenie 882. odcinka, którego premiera zaplanowana jest na trzeci tydzień kwietnia.

To serial Netflixa czy HBO? Pytanie 1 z 14 Ten kadr pochodzi z serialu... Netflixa HBO Następne pytanie

Streszczenie 882. odcinka "Na sygnale": Kto nęka ratowników?

W 882. odcinku "Na sygnale" doktor Lisicki musi zmierzyć się z frustrującą falą fałszywych wezwań. Ostatecznie jednak ratownicy trafiają na prawdziwy dramat: starsza kobieta, samotnie wychowująca małego wnuka, cierpi z powodu perforacji jelita. Podczas transportu do szpitala jej stan drastycznie się pogarsza. Tymczasem doktor Banach udziela pomocy panu młodemu z urazem ręki tuż przed ceremonią ślubną. Zajmuje się również pacjentem z oczopląsem i zaburzeniami równowagi, który niespodziewanie traci słuch, co niezwykle komplikuje wywiad medyczny. W międzyczasie Wiktor informuje Czarka o ciąży Mileny i ponownie odwiedza kobietę. Z kolei Martyna i Piotr natrafiają w internecie na negatywne wpisy o pracownikach pogotowia. Wraz z resztą zespołu zaczynają podejrzewać, że za nękaniem stoi Miłosz – ratownik, który miał już w przeszłości na nich chrapkę.

Kiedy premiera 882. odcinka "Na sygnale"?

Premiera 882. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

Kto wystąpi w 882. odcinku "Na sygnale"? Obsada i twórcy

Za scenariusz 882. odcinka odpowiada Monika Purzycka. W obsadzie epizodu znaleźli się m.in.: Kamil Błoch, Wojciech Kuliński, Maksymilian Balcerowski, Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Paulina Zwierz, Anna Wysocka-Jaworska oraz Izydor Łobacz.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale" – kiedy i o której oglądać?

Trzynasty sezon serialu "Na sygnale", który zadebiutował jesienią 2025 roku, początkowo był emitowany od poniedziałku do czwartku. Jednak Telewizja Polska szybko zrewidowała te plany. Zmniejszono liczbę dni emisji do trzech, ale za to zwiększono liczbę odcinków do pięciu tygodniowo. Aktualny harmonogram prezentuje się następująco: w poniedziałki nadawane są dwa odcinki (o 21:55 i 22:20), we wtorki jeden odcinek (o 21:55), a w środy ponownie dwa odcinki (o 21:55 i 22:20).