Panna młoda, odcinek 77: Niebezpieczna konfrontacja Cihana i wielki gniew Nusreta - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-04-07 11:54

Turecka telenowela "Panna młoda" (oryg. "Gelin") przedstawia losy wcześnie osieroconej Hancer, która od najmłodszych lat musiała samodzielnie radzić sobie z trudnościami. Aby sfinansować kosztowną terapię swojego brata, dziewczyna przyjmuje ofertę zamożnego rodu i zgadza się na fikcyjny ślub z Cihanem. Z czasem ten czysto biznesowy układ ewoluuje w głębokie uczucie. Premiera 77 odcinka serialu "Panna młoda" na antenie TVP2 w środę 22 kwietnia. Poniżej przybliżamy, co dokładnie spotka Cihana, który stanie się celem zamachowca. Mamy ZDJĘCIA.

i

Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube/ Materiały prasowe Cihan stojący obok samochodu, trzymający nieprzytomnego mężczyznę leżącego na masce, podczas gdy Hançer z przerażeniem patrzy zza otwartych drzwi auta. Scena konfrontacji i zagrożenia z 77. odcinka serialu "Panna młoda".

Telenowela "Panna młoda" to stosunkowo świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. W Turcji pierwsze odcinki tej produkcji wyemitowano w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2026 roku. Tytuł ten zajął miejsce popularnej wcześniej serii "Miłość i nadzieja". W naszym podsumowaniu ujawniamy najistotniejsze wątki, które rozegrają się w 77. odsłonie tego telewizyjnego przeboju.

Sonda
"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

Streszczenie 77. odcinka serialu "Panna młoda". Wydarzenia z 22 kwietnia 2026

W 77. odcinku tureckiej telenoweli "Panna młoda" dojdzie do niezwykle napiętych sytuacji. Mukadder będzie musiał załagodzić wybuchową reakcję Nusreta i skutecznie powstrzymać jego wściekłość. Z kolei Cihan zdecyduje się zabrać Hancer do siedziby swojego przedsiębiorstwa. W tym samym czasie Derya poczuje coraz większy niepokój, odkrywając kolejne oszustwa i kłamstwa ze strony Cemila. Największe emocje wzbudzi jednak bezpośrednia konfrontacja Cihana, który bez wahania stawi czoło uzbrojonemu zamachowcowi.

Panna młoda odc. 77. Cihan
Galeria zdjęć 21

Obsada tureckiego hitu "Panna młoda". Kto gra Cihana i Hançer?

Na ekranie w kluczowych postaciach błyszczą Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, który odgrywa Cihana. Oprócz nich w serialu występuje szerokie grono utalentowanych aktorów, którzy dopełniają wielowątkową historię. Widzowie mogą podziwiać na ekranie następujące nazwiska i przypisane im role:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan wcielająca się w Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin w roli Yoncy,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar grająca Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w kreacji Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał historii Cihana i Hançer w Polsce?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. Obecnie nad Bosforem zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują imponującą liczbę 325 epizodów. Biorąc pod uwagę, że oryginalny czas trwania pojedynczego odcinka to około dwie godziny, polscy nadawcy podzielą materiał, co skutkować będzie co najmniej dwukrotnym zwiększeniem ich sumy. Warto zaznaczyć, że realizacja kolejnych odsłon w Turcji wciąż trwa, przez co ostateczny rozmiar tej historii nie jest jeszcze nikomu znany. Sympatyków Hançer i Cihana nad Wisłą czeka zatem wieloletnia telewizyjna podróż, zanim doczekają się ostatecznego rozwiązania losów ulubionych postaci na antenie stacji TVP2.

