Na sygnale, odcinek 875: Britney pędzi na pomoc Nowemu. Na lotnisku wpada w kłopoty

"Na sygnale" - co wydarzy się w odcinku 875?

"Na sygnale" to popularny serial medyczny TVP2, ukazujący codzienną i pełną wyzwań pracę ratowników medycznych, którzy zmagają się z trudnymi przypadkami. Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany lojalną widownię, żywo reagującą na dramatyczne losy ulubionych bohaterów. Obecnie fani śledzą wydarzenia z 13. sezonu. Poniżej prezentujemy dokładne streszczenie 875. epizodu, którego premiera zaplanowana jest na początek kwietnia.

Streszczenie 875. odcinka "Na sygnale": Kłopoty Britney na lotnisku

W 875. odsłonie serialu "Na sygnale" doktor Góra mierzy się z kolejnym wymagającym dyżurem. Lekarz walczy o zdrowie ciężarnej pacjentki zmagającej się z wysoką gorączką oraz symptomami neuroinfekcji. Podejrzewa u niej listeriozę, niezwykle groźną dla rozwijającego się dziecka. W dalszej części odcinka pod jego opiekę trafia młody chłopiec, który doznał urazu klatki piersiowej w trakcie gry w baseball. Równolegle trwają poszukiwania zaginionego Gabriela. W akcję zaangażowani są nie tylko jego współpracownicy, ale również policja pod dowództwem inspektor Krzaklewskiej. Zaniepokojona losem przyjaciela Britney decyduje się na natychmiastowy powrót do kraju. Niestety, już na lotnisku wplątuje się w ryzykowną znajomość.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1924: Pech Kasi i Mariusza przed ślubem! Telefon od Jakuba doleje oliwy do ognia - ZDJĘCIA

Kiedy oglądać 875. odcinek "Na sygnale"?

Premiera 875. odcinka "Na sygnale" odbędzie się w środę, 1 kwietnia 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić nowe losy bohaterów punktualnie o 22:20 na antenie TVP2.

Kto występuje w 875. odcinku "Na sygnale"?

Za scenariusz do 875. epizodu odpowiada Dominik Gąsiorowski. Na ekranie zobaczymy plejadę znanych i lubianych aktorów. Wystąpią m.in. Tomasz Piątkowski, Monika Mazur oraz Dariusz Wieteska. Ponadto w obsadzie znaleźli się Małgorzata Tuszyńska, Paulina Zwierz, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Adam Turczyk i Justyna Sieniawska.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1924: Dramat Kamy po rozstaniu z Marcinem! Skończy jako wrak człowieka - ZDJĘCIA

"Na sygnale" sezon 13 - aktualny harmonogram emisji

Trzynasty sezon "Na sygnale", który wystartował jesienią 2025 roku, początkowo był nadawany od poniedziałku do czwartku. Jednak TVP szybko zmodyfikowała ten plan, rezygnując z czwartkowych emisji na rzecz podwójnych dawek w inne dni. W efekcie fani otrzymują teraz pięć nowych odcinków tygodniowo. Rozkładówka wygląda następująco:

W poniedziałki widzowie mogą liczyć na dwa odcinki (emisja o 21:55 i 22:20).

Wtorkowe wieczory to jeden nowy epizod o 21:55.

Środy przynoszą kolejną podwójną dawkę emocji z odcinkami o 21:55 i 22:20.