Na sygnale, odcinek 729: To ona zastąpi zmarłego Kubę w Leśnej Górze. Nowa ratowniczka Róża to córka psychopaty Potockiego? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 729 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.45 w TVP2

Róża Potocka zostanie przeniesiona do Leśnej Góry w 729 odcinku "Na sygnale", ale po raz pierwszy pojawi się w bazie ratowników dopiero w 730 odcinku. I właśnie wtedy Adrianna Jagiełło dołączy do obsady hitowego serialu TVP zamiast Wojciecha Zygmunta, który pożegnał się z produkcją na początku kwietnia, ale to nie on podjął decyzję o odejściu. Nie miał żadnego wpływu na śmierć Kuby.

Czego w 729 odcinku "Na sygnale" Martyna dowie się o nowej ratowniczce, Róży Potockiej?

To Martyna w 729 odcinku "Na sygnale" jako pierwsza usłyszy w dziale księgowości, że miejsce zmarłego Kuby w ich zespole zajmie nowa ratowniczka. Sensacyjna wiadomość od Martyny wywoła lawinę spekulacji kim będzie ta ratowniczka, bo jak podaje portal światseriali.interia.pl, Strzelecka od razu ujawni, że ta osoba ma jakiś związek ze Stanisławem Potockim. Przekazując kolegom zasłyszane rewelacje Martyna nie zdoła sobie jednak przypomnieć imienia Róży.

Śmierć Kuby w Na sygnale. Ostatnie pożegnanie przez przyjaciół z Leśnej Góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chcą nam przysłać kogoś od Potockiego! Chyba na miejsce Kuby - uprzedzi wszystkich Martyna. - Nie gadaj. Co to znaczy przysłać? - zdenerwuje się Piotr (Dariusz Wieteska). - Dowiedziałam się tylko, że przenoszą jakąś dziewczynę. Ma takie kwiatowe imię... Wyleciało mi.... Czekaj... Już wiem. Róża. Róża Potocka - przypomni sobie. - Myślicie, że to jego córka, kuzynka? Będzie chciała się mścić? - zacznie podejrzewać Piotr. - Dlaczego akurat teraz? Potocki nie żyje od lat. Wysłał ją z misją zza grobu? - zaśmieje się Basia (Anna Wysocka). - Obawiam się, że inni szatani mogli być tu czynni - zauważy Benio (Hubert Jarczak).

W 729 odcinku "Na sygnale" nie wyjaśni się czy Róża Potocka jest rodziną Stanisława Potockiego, jego nieślubną córką, a może siostrą lub kuzynką. Zbieżność nazwisk wydawać się będzie jednak nieprzypadkowa. Dopiero kolejne odcinku z udziałem Róży zaczną powoli odsłaniać prawdę o nowej ratowniczce.

Kim był Stanisław Potocki z "Na sygnale"? Lekarz psychopata celowo krzywdził pacjentów!

Kilka lat temu w "Na sygnale" Stanisław Potocki pracował w szpitalu w Leśnej Górze jako lekarz, chirurg, ale dyżurował też w pogotowiu ratunkowym. Prywatnie Stanisław był eks mężem Anny Reiter, który próbował się jej pozbyć, tak samo jej ówczesnego partnera, Wiktora Banacha (Wojciech Kuliński).

Ze względu na guza mózgu, Potocki miał osobowość socjopatyczną i zachowywał się jak psychopata, lecz tuż przed śmiercią Stanisława w 307 odcinku "Na sygnale", który został wyemitowany 2021 r., okazało się że dalej jest psycholem, nawet po wycięciu guza. Celowo podawał pacjentom inne leki niż ich potrzebowali, przyczyniając się do ich śmierci lub powikłań ze zdrowiem.

Po psychoterapii i operacji usunięcia guza Potocki nie był aż tak sadystyczny, lecz jego przemiana nie była zbyt całkowita. Co potwierdza fakt, że przed śmiercią sam przyznał Wiktorowi rację mówiąc mu, że nigdy nie był normalny. Został lekarzem pogotowia w Szpitalu Zachodnim w Warszawie. Zmarł w wyniku postrzelenia w klubie Velvet, poświęcając się, by ocalić Wiktora.